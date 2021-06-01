Emekliye yaz kazancı! SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşları erken mi yatacak?

Temmuz ayında emeklilere zam ve bayram ikramiyesi yapılacak. Emeklilerin yüzü gülecek! Emekli vatandaşların kazancı bu yaz artış gösterecek! Aynı zamanda SSK ve Bağ-Kur'lular için erken maaş gündemdeki konular arasında yerini alıyor. Emekliler, "SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşları erken mi yatacak?" sorusuyla araştırma yapıyor. İşte ayrıntılar...

SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİNİN MAAŞI ERKEN Mİ YATACAK?

Temmuz ayında emekliler zam ve ikramiye alacak. SSK ve Bağ-Kur'lular için ise erken maaş ödeme konusu gündemde olacak. Bunun ardından emeklilerin gözü, yeni kazançlar için Ağustos ayındaki toplu sözleşmeye çevrildi. SSK ve Bağ-Kur'lulara, Kurban Bayramı sebebiyle erken maaş verilebilecek. Ağustos ayındaki toplu sözleşme, emeklilerin yeni kazançlarını belirleyecek.

YÜZDE 7.66'LIK MAAŞ ZAMMI TAHMİN EDİLİYOR

Zamlar, enflasyon rakamlarına göre belirlenir. Bu noktada, açıklanacak enflasyon verileri zam konusunda belirleyici olacak. Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası, ekonomistlerle enflasyon anketi yapmıştı. Söz konusu anketin sonucuna göre emeklilerin maaşına yapılan zammın yüzde 7.66 olacağı tahmin edilmişti.