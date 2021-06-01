Emekliye yaz kazancı! SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşları erken mi yatacak?

Temmuz ayında emeklilere zam ve bayram ikramiyesi yapılacak. Emeklilerin yüzü gülecek! Emekli vatandaşların kazancı bu yaz artış gösterecek! Aynı zamanda SSK ve Bağ-Kur'lular için erken maaş gündemdeki konular arasında yerini alıyor. Emekliler, "SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşları erken mi yatacak?" sorusuyla araştırma yapıyor. İşte ayrıntılar...
Temmuz ayında emekliler zam ve ikramiye alacak. SSK ve Bağ-Kur'lular için ise erken maaş ödeme konusu gündemde olacak. Bunun ardından emeklilerin gözü, yeni kazançlar için Ağustos ayındaki toplu sözleşmeye çevrildi. SSK ve Bağ-Kur'lulara, Kurban Bayramı sebebiyle erken maaş verilebilecek. Ağustos ayındaki toplu sözleşme, emeklilerin yeni kazançlarını belirleyecek.
Zamlar, enflasyon rakamlarına göre belirlenir. Bu noktada, açıklanacak enflasyon verileri zam konusunda belirleyici olacak. Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası, ekonomistlerle enflasyon anketi yapmıştı. Söz konusu anketin sonucuna göre emeklilerin maaşına yapılan zammın yüzde 7.66 olacağı tahmin edilmişti.
İlk 6 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ- Kur'luların maaşına yapılacak zam ve memur emeklilerinin maaşına yapılan yüzde 3'lük artışa ek olarak ne kadar zam yapılacağı netliğe kavuşacak. Açıklanması beklenen veriler sonucunda yüzde 3'ü aşan kısım kadar fark memur emeklilerinin aylığına zam olarak yansıyacak.
Memur emeklileri maaşları ayın başında zam yapılmadan verilecek. SSK'lılar 17 ila 26, Bağ-Kur emeklileri ise 25 ila 28 Temmuz'da zamlı maaşını alacak.
Kurban Bayramına denk gelen maaş zamanı için erken ödeme planı gündemde yer alan konular arasındadır.
20-23 Temmuz olmak üzere Kurban Bayramı 3 gün kutlanacak. Planda herhangi bir değişikliğin olmadığı takdirde bin 100 TL'lik ikramiye, 12-19 Temmuz tarihleri arasında verilecek.
Ağustos'ta memur emeklileri için toplu sözleşme yapılacak. Toplu sözleşmede 2020 ve 2023 yıllarının maaş zamları netliğe kavuşacak. Ayriyetten emeklilerin gelirlerini arttırmaya yönelik bir çok talep değerlendirilen konular arasında yer alacak.
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