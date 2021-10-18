Emekliye yüksek maaş! Talepler masada...

Emeklilere yılda iki kere zam yapılmaktadır. Bu zamlar ise enflasyon oranlarına göre belirlenmektedir. Yeni yılda yapılacak zamda da 6 aylık enflasyon oranına bakılacak. 3600 ek gösterge çalışmaları masaya yatırılmışken, Türkiye Emekliler Derneği’nden de yüksek maaş talebi geldi. Derneğin diğer emeklilik talepleri ise şöyle…

YÜZDE 35’LİK OLAN ALT SINIRIN YÜZDE 70’E ÇIKARILMASI İSTENDİ

TÜİK’in geçtiğimiz günlerde üç aylık enflasyon oranlarını açıklamasının ardından emeklilere yapılacak ocak ayı zammı için hesaplamalar başladı. Bu hesaplamalarla birlikte Türkiye Emekliler Derneği de harekete geçti. Öncelikli olarak bugün asgari ücret üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu primi yatırılan çalışanlar, emekli olduklarında asgari ücretin çok altında aylık alıyor. Emekli aylığı hesaplamasında gösterge sistemine geçilmeli ve mevcutta yüzde 35 olan alt sınır aylık bağlama oranı yüzde 70'e yükseltilmesi gerektiği talep edildi.

"DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ"

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, talepleri şöyle dile getirdi: “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Bilgin, ‘Hem sendikalılar kanunumuz hem iş kanunumuz hem de toplu sözleşme kanunumuz. Bütün bu mevzuatı yenilememiz lazım’ şeklindeki açıklamasını olumlu buluyoruz. Emekliler olarak, emekli aylığı bağlama hesaplamasında da taleplerimizin dikkate alınmasını ve değişikliğe gidilmesini talep ediyoruz”

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI’NIN AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) MESS Teknoloji Merkezi'nde (MEXT) "İşimizin Yarını" ana temasıyla düzenlediği Ortak Paylaşım Forumu'na katılmıştı. Bakan Bilgin şu açıklamaları yapmıştı: Hem sendikalar kanunumuz hem iş kanunumuz hem de toplu sözleşme kanunumuz. Bütün bu mevzuatı yenilememiz lazım. Örgütlenme özgürlüğünün önünü açmamız lazım, hızlandırmamız lazım. Burada bazı sorunlar var. Boşluklar var, o boşluklar Yargıtay kararlarıyla dolduruluyor. Onlar da kendi açılarından kararlar veriyorlar. Mevzuatın eskiliği nedeniyle birtakım sorunlar oluyor. Örgütlenme özgürlüğünün önünü açtığımızda kayıt dışıyla mücadelede ciddi bir mesafe alırız. Zaten kurumsal işletmelerde böyle bir sorun yok. Önümüzdeki günlerde sendikal örgütlenmesi olan, sigorta ve vergi borcu olmayan işletmelerimize Beyaz Bayrak Ödülü vereceğiz. 'Burada işçiler örgütlüdür, burada örgütlenme özgürlüğü gerçekleşmekte, burada işletme, işçilerin sağlık sigortası primini yatırmaktadır' mesajını içeren bir Beyaz Bayrak uygulamasını başlatacağız. Bu kayıt dışı istihdamla mücadelenin de önünü açacaktır."



