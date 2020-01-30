EMİTT’te Kapadokya Rüzgarı

Dünyanın en büyük dört turizm fuarından birisi olan 24’üncü Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMİTT), Beylikdüzü’ndeki bir fuar merkezinde başladı. 2 Şubat tarihine kadar devam edecek fuarda, tüm dünyadan katılımcılar, davetli tur operatörleri ve sektörün uzmanları, turizm sektörünün küresel ve yerel gündem konuları tartışırken, 35 ülke, dünyanın önemli turist çekim noktaları ve Türkiye’den 40’a yakın destinasyon tanıtılıyor. 20 ülkeden 200’ün üzerinde davetli tur operatörlerinin katıldığı belirtilen fuara, bu yıl 60 bin ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. Fuara Kapadokya Bölgesi de geniş katılım gösterdi. Turizm konsepti ile ziyaretçilerinin karşına çıkan bölge, özellikle Peri Bacaları, kültürel ve doğal zenginlikleri ile dikkatleri çekiyor. Standı ziyaret eden Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, bölge turizmi ve yaşanan gelişmeler hakkında bilgiler verdi.

"Koronavirüs konusuna ön yargısız bakıyoruz ama önemsiz de görmüyoruz"

Bölgenin Uzak Doğu’dan turist çekmesi nedeniyle Koronavirüs konusuna değinen Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk,’’Kapadokya her yıl 3,5-4 milyon turisti ağırlıyor. Son dönemlerde Koronavirüs ile alakalı bir hastalık çıktı. Biz bu konuya ön yargısız bakıyoruz ama önemsiz de görmüyoruz. Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve devlet yetkilileri bu konuda gerekli çalışmaları yapıyorlar. Şu ana kadar tespit edilmiş herhangi bir vaka yok. Vaka olsa dahi en ufak bir sıkıntı olmadan teşhis ve tedavisini yapabilecek olan Sağlık Bakanlığı yetkililerimiz, bu konuda gerekli önemi gösterecektir. Diyorum ki bölgeye dair ön yargınız olmasın. Bu olayı önemsiyoruz. Herhangi sıkıntıya meydan vermeden de tüm dünya insanlarımızı güvenli şekilde bölgemize davet ediyoruz. Kültürel ve doğal zenginleri görmeye davet ediyoruz. İnşallah bu fuar, bölgemiz açısından olum ve hayırlı sonuçlar doğurur’’ şeklinde konuştu.

Bölgenin özelliklerine vurgu yapan Başkan Aktürk, "Doğal zenginlerinin yanında kültürel ve gastronomi zenginliklerinin de olduğu bir bölge. Bölgeye gelen insanları konaklama süreçleri boyunca, doğal güzellikleriyle beraber balon turizmi, safari turları ve atv turlarıyla da bölgenin güzelliklerini ve farklı konseptleri görmeye davet ediyoruz’’ dedi.

