FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Emlak Konut'tan 2025'in ilk çeyreğinde 3.253 milyar TL net kâr, 3.004 bağımsız bölüm satışı

Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz, 2024 Olağan Genel Kurulu’nda 2025’in ilk üç ayında 3 milyar 253 milyon TL net kâr elde ettiklerini açıkladı. Yılmaz, aynı dönemde şirketin aktif büyüklüğünün 218 milyar 72 milyon TL’ye, net aktif büyüklüğünün ise 167 milyar 100 milyon TL’ye ulaştığını belirtti. Bu güçlü finansal verilerin, şirketin sürdürülebilir büyüme stratejisini kararlılıkla sürdürdüğünü ve uzun vadeli potansiyelini pekiştirdiğini vurguladı.

Emlak Konut'tan 2025'in ilk çeyreğinde 3.253 milyar TL net kâr, 3.004 bağımsız bölüm satışı

Emlak Konut GYO, 2024 yılı Olağan Genel Kurulu’nda 2025 yılına damgasını vuran ilk çeyrek performansını açıkladı. Genel Müdür Yasir Yılmaz’ın paylaştığı veriler, 3.253 milyar TL net kâr, 31.5 milyar TL’lik satış geliri ve 5 milyar TL’lik GYF başvurusuyla şirketin finansal gücünü, sektörel liderliğini ve küresel vizyonunu ortaya koydu.

EKGYO GM Yasir Yılmaz 2

Emlak Konut GYO, 2024 yılı Olağan Genel Kurulu’nda, 2025 yılına ilişkin güçlü performansını kamuoyuyla paylaştı. Emlak Konut’un Ataşehir’deki genel müdürlük binasında düzenlenen genel kurula Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Keleş, Genel Müdür Yasir Yılmaz ve paydaşlar katıldı.

Genel kurul toplantısında konuşan Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz tarafından açıklanan veriler, şirketin yüksek üretim kapasitesi, etkin finansal yönetimi ve sektörel liderliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

EKK

İLK ÇEYREK KÂRLILIĞI 3.253 MİLYAR TL’YE ULAŞTI

“2025’in ilk üç ayında 3 milyar 253 milyon TL net kâr açıkladık. Bu, yatırımcılarımıza güçlü ve dengeli bir bilanço sunduğumuzu açıkça gösteriyor,” diyen Yılmaz, şirketin aktif büyüklüğünün 218 milyar 72 milyon TL’ye, net aktif büyüklüğünün ise 167 milyar 100 milyon TL’ye ulaştığını belirtti.

“Bu rakamlar, sürdürülebilir büyüme stratejimizin kararlılıkla devam ettiğini ve uzun vadeli potansiyelimizi daha da pekiştirdiğimizi ortaya koyuyor.” dedi.

EKGYO GM Yasir Yılmaz

3.004 BAĞIMSIZ BÖLÜM, 31.5 MİLYAR TL DEĞERİNDE SATIŞ

“Yılın ilk çeyreğinde 360 bin metrekare büyüklüğünde, toplam 3 bin 4 bağımsız bölüm sattık. Bu satışlardan elde ettiğimiz 31,5 milyar TL’lik gelir, kamuoyunun büyük ilgi gösterdiği ‘Kazançlı Yatırım Kampanyası’nın ve projelerimize duyulan güvenin en somut göstergesidir,” ifadelerini kullanan Yılmaz, elde edilen bu başarının, markaya duyulan güvenin bir sonucu olduğunun altını çizdi.

YENİ ARSALARLA GENİŞLEYEN GELİŞTİRME GÜCÜ

“Stratejik bölgelerde gerçekleştirdiğimiz 5 yeni arsa alımıyla, 2025’in ilk çeyreğinde şirket portföyümüze 255 bin 500 metrekarelik yeni bir alan kattık. Bu arsaların toplam ekspertiz değeri 9 milyar 171 milyon TL olarak belirlendi,” diyen Yılmaz, bu yatırımlarla birlikte proje geliştirilebilir toplam arsa büyüklüğünün 4 milyon 63 bin metrekareye, ekspertiz değerinin ise 64 milyar 425 milyon TL’ye ulaştığını açıkladı.

Genel Kurul 2

İHALE BAŞARILARIYLA ARTAN DEĞER

2025’in ilk çeyreğinde, 2 adedi gelir paylaşım modeli olmak üzere toplam 29 adet ihale sürecini başarıyla ve şeffaf bir şekilde sonuçlandırdıklarını belirten Yılmaz, “Sonuçlanan 2 adet gelir paylaşımı ihalesinde; 7,2 milyar TL toplam satış geliri öngörülmüş olup, bu gelirin 3,4 milyar TL'si Emlak Konut payı olarak belirlendi ve bu ihaleler ortalama 2,09 gibi yüksek bir çarpan değeriyle tamamlandı.” diye konuştu.

YENİ FON, YENİ FIRSATLAR: 5 MİLYAR TL’LİK GYF BAŞVURUSU

Yılmaz, şirketin 5 milyar TL hedef büyüklüğe sahip Gayrimenkul Yatırım Fonu (GYF) kurmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurduğunu belirterek, “Bu yeni fon, yatırımcılarımıza düşük riskli ve öngörülebilir getiri sunarken, projelerimize finansman çeşitliliği sağlayacak.” dedi.

Yılmaz, konuşmasını tamamlarken, “Şirketimizin başarıyla yürüttüğü projeler, güçlü bilançosu ve yatırımcılara sunduğu güven ortamı, sürdürülebilir büyüme vizyonumuzun temel taşlarını oluşturuyor. 2025 yılına güçlü adımlarla başladık ve yıl sonu hedeflerimize kararlılıkla ilerliyoruz. Paydaşlarımızla birlikte daha güçlü bir geleceğe yürümeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünya devi yüz binlerce aracı geri çağırıyor! Sebebi belli olduDünya devi yüz binlerce aracı geri çağırıyor! Sebebi belli oldu
O ilde şehir hastanesinin yapımı bitiyor! O ilde şehir hastanesinin yapımı bitiyor!

Anahtar Kelimeler:
Emlak Konut kar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son ankette dikkat çeken tablo! Birinci parti değişti: Fark görenleri şaşırttı

Son ankette dikkat çeken tablo! Birinci parti değişti: Fark görenleri şaşırttı

Sahnede fenalaşarak hayatını kaybetmişti! Otopsi raporu ortaya çıktı

Sahnede fenalaşarak hayatını kaybetmişti! Otopsi raporu ortaya çıktı

Dev şirketten 4.5 milyar liralık satış! Açıklama geldi

Dev şirketten 4.5 milyar liralık satış! Açıklama geldi

Sayıştay memura verilen o para için harekete geçti! Ödemeyene haciz gelecek

Sayıştay memura verilen o para için harekete geçti! Ödemeyene haciz gelecek

Altın 10 Nisan'dan beri bunu görmedi!

Altın 10 Nisan'dan beri bunu görmedi!

O ilde şehir hastanesinin yapımı bitiyor!

O ilde şehir hastanesinin yapımı bitiyor!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.