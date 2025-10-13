FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Emlak sitesinden ev bulup 6 aylık kirayı ödedi! İstanbul'un göbeğinde binlerce dolarından oldu

Türkiye'ye yüksek lisans eğitimi için gelen Azerbaycanlı kadın, ev kiralamak isterken şok yaşadı. İnternetten bulduğu evin 6 aylık kirası için 8 bin dolar ödeyen kadın, bavullarıyla dışarıda kaldı. Saida Karimova, emlak sitesinde gördüğü evi kiralamak için iletişime geçtiğini ifade ederek yaşananları detayları ile anlattı. İşte ayrıntılar...

Emlak sitesinden ev bulup 6 aylık kirayı ödedi! İstanbul'un göbeğinde binlerce dolarından oldu

Olay, 1 Ekim'de Beşiktaş Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüksek lisans eğitimi için Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen Mimarlık öğrencisi Saida Karimova (24) ev kiralamak istedi. 23 Ağustos'ta internetten bulduğu bir emlak ilanı üzerinden emlakçı Mustafa Boğaçhan K. ile iletişime geçti. Anlaşmanın ardından 8 bin dolar gönderdi. Yaklaşık iki ay sonra eve geldiğinde kimseyi bulamadı. Çevresindekilere sorduğunda ise böyle bir evin olmadığını öğrendi. Genç kadın karakola giderek şikayette bulundu. Polis, olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

Emlak sitesinden ev bulup 6 aylık kirayı ödedi! İstanbul un göbeğinde binlerce dolarından oldu 1

IBANA 6 AYLIK KİRA BEDELİNİ GÖNDERDİ

Azerbaycan'dan Türkiye'ye yüksek lisans yapmak için geldiğini ve ev kiralamak isterken dolandırıldığını anlatan Saida Karimova, olayı şu sözlerler anlattı:

"Bakü‘de yaşıyorum yüksek lisans yapmak için buraya geldim. Bahçeşehir Üniversitesi'nde master yapıyorum. 6 aylık bir dönemim kalmıştı onun için Beşiktaş'tan ev tutmak istedim. Ben bir emlak sitesinden bir ev gördüm ve evi kiralamak istedim. Bir senelik vermediklerini söylediler. Başka bir evi 6 aylığına vereceklerini söyleyip fotoğraflarını attılar. Whatsapp üzerinden konuşmaya başladık. Evi beğendim ve Ağustos ayında tuttum. Bana ev sahibinin IBAN'ını yolladı ve ben de altı aylık kira bedelini yolladım. 1 Ekim tarihinde geldiğimizde ev sahibi ile gecikeceklerini bizim de bir kafede beklememizi söylediler. 4 saat boyunca onları bekledik. Gelen giden olmadı. 4 saatin sonunda polisi arayacağımı söylediğimde adam gelip bizi bir otele yerleştirdi. Ev sahibine ulaşamadığını söyledi"
Emlak sitesinden ev bulup 6 aylık kirayı ödedi! İstanbul un göbeğinde binlerce dolarından oldu 2

"BİZİ OYALADI"

Parayı istediğinde dolandırıcının bahaneler ürettiğini söyleyen Karimova, "Sonraki günlerde de bizi bu şekildeki oyalamaya çalıştı. Ev sahibi güya Bodrum'dan geliyormuş sonra da telefonları açmıyormuş. Sabah bana eve yıkım kararı çıktığını ve bu yüzden ev sahibinin bize evi vermeyeceğini söyledi. Bu esnada da biz otelde kalıyorduk. En son artık bana yeni ev tutacağını söyledi. Paranın da kendisinde olduğunu ve borcun kendisinin olduğunu söyledi. Birkaç gün sonra ben parayı nakit olarak geri istediğimde bahanelerle ertelemeye başladı. Hep iletişim halinde kaldık. Sürekli telefonlarımı açıyordu. Neredeyse 12-13 gündür bu durum devam ediyor" diye konuştu.
Emlak sitesinden ev bulup 6 aylık kirayı ödedi! İstanbul un göbeğinde binlerce dolarından oldu 3

KİMLİĞİNİ GÖNDEREREK GÜVEN KAZANMAYA ÇALIŞTI

Komşuların ve esnafın böyle bir evi tanımadıklarını söyleyen Karimova, cümlelerini şu şekilde tamamladı:
"En son artık kimliğinin fotoğrafını yolladı, 'ben dolandırıcı olsam bunu yapmam' dedi. Ben orada o adamın soyadını gördüğümde IBAN'ına ev sahibi adı altında para yolladığımız şahsın bunun akrabası olduğunu anladım çünkü aynı soyadına sahipler. Önce paranın ev sahibinde olduğunu sonra paranın kendisinde olduğunu söylüyor. Şimdi de parasının olmadığını altınlarını satarak borcunu ödeyeceğini söyleyerek uzatmaya devam ediyor. Biz de birkaç gün önce polise suç duyurusunda bulunduk. Ben şuan bir apart tuttum ve bir aylığına orada kalıyorum"
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
200 ton satılıyor, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyorlar!200 ton satılıyor, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyorlar!
Konut, arsa, tarla... 9 ayda 2,3 milyona yaklaştı!Konut, arsa, tarla... 9 ayda 2,3 milyona yaklaştı!

Anahtar Kelimeler:
dolandırıcı emlak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.