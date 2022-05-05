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Emlak vergisinde emsal karar! Tek dilekçe ile paranızı geri alabilirsiniz

05.05.2022 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konut, işyeri, arsa, tarla, dükkan gibi taşınmazı olan milyonlarca kişi için emlak vergisi ilk taksit süreci 31 Mayıs’ta sona erecek. Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, emlak vergisinde bu yıl yüksek artış yaşanacağını söyledi. Emlak vergisi muafiyetinde ise tek evi olanlar için KDK’den emsal bir karar geldi.

Emlak vergisinde emsal karar! Tek dilekçe ile paranızı geri alabilirsiniz

2022 yılı emlak vergisi birinci taksit ödemeleri için verilen süre 31 Mayıs Salı günü sona eriyor. İkinci taksit ödemeleri ise 30 Kasım tarihine kadar yapılabilecek. Emlak vergisi, tek seferde ödenebileceği gibi iki taksite de bölünebilir. İlk taksitlendirme mart, nisan ve mayıs aylarında; ikinci taksitlendirme ise kasım ayında yapılıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı vergilemede adaleti sağlamak adına vergi muafiyeti hakkı tanımaktadır. Muafiyet kişiye üzerine düşen vergi borcunu ödememe hakkı tanır. Emlak vergisi muafiyeti ise kişinin evi olmasına rağmen emlak vergisi ödememesini sağlar. Ancak, pek çok kişi bu haktan haberdar olmadığı için ödeme yapabilmektedir.

KİMLER EMLAK VERGİSİ ÖDEMEZ?

Emlak vergisi muafiyeti hakkı olmasına rağmen bu haktan haberdar olmadığı için ödeme yapan kişilere belediyeler tarafından emlak vergisi para iadesi yapılmaktadır. Emlak vergisi muafiyeti sahip olduğu evin tek evi olması ve evin büyüklüğünün 200 metrekareyi aşmaması şartı ile şu kişiler ödeme yapmazlar: Devletin ödemiş olduğu emekli maaşı dışında hiçbir geliri olmayan emekliler, devletin ödemiş olduğu gazi maaşı ve şehit maaşı dışında başka hiçbir geliri olmamak şartı ile gazi, şehidin dul eşi ve yetimleri, hiçbir geliri olmayan ev hanımları ile işsiz kişiler…

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“EMLAK VERGİSİ BU SENE CEP YAKACAK”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, “2022-2025 yılları arasındaki emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınan arsa ve arazi metrekare birim değerlerinde bu yıl yüksek artışlar yaşandı. Örneğin Cihangir Caddesi rayiç değer 23 bin TL seviyesinden, 41 bin TL seviyesine yükseldi. Birçok ilçede yaşanan bu artışlar nedeniyle emlak vergisi bu sene cep yakacak” diye konuştu.

EMLAK VERGİSİNDE ‘YEŞİL’ MUAFİYET ÖNERİSİ

Özelmacıklı, “Emlak vergisi tapu harçlarından, veraset ve intikalden vergilerine, konut teslimlerindeki KDV oranlarından, emsal kira bedellerine kadar birçok alanı etkiliyor. Takdir komisyonları ise sadece dört yılda bir toplanarak arazi ve arsa rayiçlerini belirliyorlar. Lakin değer tespitlerinde cadde ve sokak değerleri dışında dikkate alınması gereken cephe, manzara, kat, konum gibi birçok kriter dikkate alınmıyor. Yapılacak düzenleme ile otoparkı olan, enerji kimlik belgesi iyi seviyede yani A olan, dış cephesi kentsel tasarıma uygun olan gibi kriterler ile emlak vergilerinde avantajlar sağlanmalı” açıklamalarında bulundu.

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TEK EVİ OLANLAR PARALARINI GERİ ALABİLİR

Tek evi olanlara para iadesi için emsal karar açıklandı. KDK tarafından alınan karar kapsamında tek evi olduğu için emlak vergisi muafiyeti listesi içerisine giren, ancak bundan haberdar olmadığı için vergi ödemesine devam eden kişilere para iadesi müjdesi geldi. KDK tarafından alınan karar ile muafiyet hakkı olmasına rağmen ödeme yapan kişiye belediye tarafından geriye dönük 5 senelik para iadesi yapılmasına karar verilmiştir. Emlak vergisi ödemelerinde muafiyet hakkı olan kişiler bir dilekçe ile ödeme yaptıkları taşınmazın bağlı olduğu adresin belediyesine başvuru yapabilir.


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