FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Emniyet'te çarpıcı görüntü: Piyasa değeri 1 milyar 695 milyon 750 bin lira! Pırlantalar, değerli taşlar, ziynet eşyaları...

İçerik devam ediyor
Hazar Gönüllü

Geçtiğimiz günlerde Kapalıçarşı'da düzenlenen operasyonun ardından çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Operasyonda piyasa değeri 1 milyar 695 milyon 750 bin lira olduğu belirtilen pırlanta, değerli taş, ziynet eşyası ve tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilenler Emniyet'te sergilenirken adeta dudak uçuklatan bir manzara ortaya çıktı. Gözaltı sayısı da arttı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, kaçak yollarla ülkeye pırlanta, takı gibi değerli taş sokarak, ticaret sağlayan ve satın alan kişilere yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce Kapalıçarşı'daki bazı iş yerlerine de operasyon yapılmıştı.

Emniyet te çarpıcı görüntü: Piyasa değeri 1 milyar 695 milyon 750 bin lira! Pırlantalar, değerli taşlar, ziynet eşyaları... 1

1000'E YAKIN ZİYNET EŞYASI ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, piyasa değerinin yaklaşık 445 milyon 750 bin lira olduğu değerlendirilen 115 kilogram 602 gram 419 miligram değerli taş ve 945 adet ziynet eşyası ele geçirilmişti.

Emniyet te çarpıcı görüntü: Piyasa değeri 1 milyar 695 milyon 750 bin lira! Pırlantalar, değerli taşlar, ziynet eşyaları... 2

GÖZALTI SAYISI ARTTI

Çalışmaların derinleştirilmesinin ardından 41 adres ile 23 işyerine eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda yakalanan şüphelilerin sayısı 43’e yükseldi.

Emniyet te çarpıcı görüntü: Piyasa değeri 1 milyar 695 milyon 750 bin lira! Pırlantalar, değerli taşlar, ziynet eşyaları... 3

ELE GEÇİRİLENLER EMNİYET'TE SERGİLENDİ

Yapılan aramalarda piyasa değerlerinin yaklaşık 1 milyar 250 milyon lira olduğu değerlendirilen 1 kilo 373,58 gram çeşitli değerli taş, 135 adet ziynet eşyası, bin 132 adet değerli maden taşı, 1 adet kurusıkı silah ile 109 adet fişek, 267 parça tarihi eser ve 64 adet dijital materyal ele geçirildi.

Emniyet te çarpıcı görüntü: Piyasa değeri 1 milyar 695 milyon 750 bin lira! Pırlantalar, değerli taşlar, ziynet eşyaları... 4

Ele geçirilen değerli taşların toplam piyasa değerinin 1 milyar 695 milyon 750 bin lira olduğu öğrenildi.

Emniyet te çarpıcı görüntü: Piyasa değeri 1 milyar 695 milyon 750 bin lira! Pırlantalar, değerli taşlar, ziynet eşyaları... 5

Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, ele geçirilen pırlanta, değerli taş, ziynet eşyası ve tarihi eser İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih'teki Vatan Caddesi Yerleşkesinde sergilendi.

Emniyet te çarpıcı görüntü: Piyasa değeri 1 milyar 695 milyon 750 bin lira! Pırlantalar, değerli taşlar, ziynet eşyaları... 6

Emniyet te çarpıcı görüntü: Piyasa değeri 1 milyar 695 milyon 750 bin lira! Pırlantalar, değerli taşlar, ziynet eşyaları... 7

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2026'da ilk alımlar başlayacak!2026'da ilk alımlar başlayacak!
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi arttıHizmet Üretici Fiyat Endeksi arttı

Anahtar Kelimeler:
Kapalıçarşı Pırlanta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mourinho gitti! Bir başka dünyaca ünlü teknik adam ile görüşülüyor...

Mourinho gitti! Bir başka dünyaca ünlü teknik adam ile görüşülüyor...

İrfan Can Kahveci'nin eşi Mourinho'nun ardından paylaştı!

İrfan Can Kahveci'nin eşi Mourinho'nun ardından paylaştı!

Bankacılık uygulamasından gelen bildirim mağdur etti!

Bankacılık uygulamasından gelen bildirim mağdur etti!

'Patlama an meselesi' diyerek uyardı: "Her şey hazır"

'Patlama an meselesi' diyerek uyardı: "Her şey hazır"

Mourinho F.Bahçe'den ayrıldı! Hisselerden ilk tepki

Mourinho F.Bahçe'den ayrıldı! Hisselerden ilk tepki

Vatandaşın ilk gündemi bu olacak

Vatandaşın ilk gündemi bu olacak

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.