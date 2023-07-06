Emre Kurttepeli, Ar-Ge İnovasyon Zirve ve Sergisi’ne Panel Konuşmacısı olarak katıldı

7 Eylül’de ikincisi gerçekleşen Ar-Ge İnovasyon Zirve ve Sergisi; Mimar,Mühendisler Grubu öncülüğünde, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı himayelerinde Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK, DEİK ve TOKİ’nin katkıları ile Üniversiteler, Teknoparklar, Kalkınma Ajansları ve Arge Merkezleri’ nde geliştirilen inovatif projelerin, tanıtılmasına, hızla yatırıma dönüşmesine, benzer projeler arasında ortak çalışmalar yapılmasına bir sinerji oluşmasına, Üniversite ile Sanayi işbirliğinin geliştirilmesine, Türkiye’ nin teknoloji ihraç eden ülke hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen zirve toplantısına Emre Kurttepeli panel konuşmacısı olarak katıldı.





