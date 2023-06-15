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Emre Kurttepeli, CaseCampus etkinliğinde açılış konuşması yaptı

15.06.2023 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Endeavor Türkiye tarafından Akbank iş ortaklığında beşinci yılına giren genç girişimcilik programı CaseCampus, bu yıl Covid-19 nedeniyle tamamen online olarak gerçekleştirildi. CaseCampus Bootcamp Live Programı, 75 gencin girişimcilik serüvenine 4 gün süren online yayın ve içerikleriyle destek oldu.

Emre Kurttepeli, CaseCampus etkinliğinde açılış konuşması yaptı

Etkinlik Endeavor Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli’nin açılış konuşması ile başladı. Katılımcılar arasında Akbank Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tugal, Barbaros Özbugutu (iyzico), Başak Taşpınar Değim (Armut.com), Bora Yılmaz (Yatırımcı), Erdem Yurdanur (Kokteyl), Sertaç Taşdelen (Faladdin) ve Sinan Güler (Milli basketbolcu) gibi önemli isimler yer aldı.

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Bu yıl 6-9 Haziran tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilen CaseCampus Bootcamp Live, 75 genci girişimcilik dünyası ile buluşturdu. Dört günlük program, 1000’e yakın başvuru arasından seçilen katılımcılarına, girişimcilik ve inovasyon atölyeleri, Türkiye’nin önde gelen girişimcileri ve yatırımcılarıyla panel ve networking seansları ve girişimcilik vaka çalışmalarını bu yıl ilk kez tamamen online ortamda sundu. Katılımcılar, girişim dünyasını daha yakından tanıyarak hem girişimci gibi düşünme, hem de kendi girişim fikirlerini olgunlaştırma şansı yakaladı.


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