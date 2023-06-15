Emre Kurttepeli, Endeavor Connect programında açılış konuşması yaptı

Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli açılış konuşması yaptı.

Connect programının girişimciler açısından da kurumsal firmalarla çalışma ve tanışma açısından büyük faydalar sağladığını anlatan Kurttepeli, “Şu ana kadar çıkan projeler hem şirketleri hem de girişimcilerin beklentilerini karşılayacak kapasitede. Endaevor olarak iş dünyası ile girişimcileri bir araya getirdiğimiz projeleri çok seviyoruz. Her iki taraf içinde faydalı ve çarpıcı sonuçları çıkan işler oluyor. Girişimcilerin dinamizmi ile iş dünyasının bakış açısı birleştiğinde ortaya çıkan projeler ürüne bile dönüşebiliyor. Bu tarz programlara önümüzdeki dönemde devam etmeyi planlıyoruz” dedi.



