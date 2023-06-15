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Emre Kurttepeli, 'Endeavor Cuma Webinarları'na konuşmacı olarak katıldı

15.06.2023 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 Nisan 2020 tarihli Endeavor Webinar 4; Emre Kurttepeli’nin katılımıyla yapıldı. Webinar’ın ana başlığı “Bir Girişimci ve Yatırımcı Perspektifiyle, Kaos ve Strateji Yönetimi” oldu.

Emre Kurttepeli, 'Endeavor Cuma Webinarları'na konuşmacı olarak katıldı

Endeavor Webinar 4’ün konuları; “geleneksel iş modelinden uzaklaşmak, ticaret, turizm, lüks tüketim gibi sektörlerin geri açılma süreçleri, uluslararası hasar ve tedbirler, girişimlerin neden kurumsal şirketlerden daha şanslı olabileceği” oldu.

COVID-19 SONRASI TAVSİYELER

  • İlk önceliğinizin çalışma arkadaşlarınız ve müşterilerinizin sağlık ve emniyeti olması gerekiyor. Bundan hiçbir durumda taviz vermeyin.

  • Bu kriz döneminde nakit akışı, karlılıktan veya büyümeden çok daha önemli. Hızla nakit akışı yönetimine geçin. Küçülüp ayakta kalmak, şirketinizi kapatmaktan her zaman daha iyidir.

  • Şu anda masraf kısmak kaçınılmaz. Geçmiş krizlerin bize verdiği derslerden biri, masraf kısmak konusunda en hızlı davrananın ayakta kaldığı. Unutmayın ki böyle dönemlerde, ne kadar zor olsa da masrafları düşürmek finansal kaynak bulmaktan çok daha kolay ve hızlıdır.

  • Her gider eşit değildir. Giderleri düşürürken miktardan ziyade stratejik (core-competency) olup olmadığına bakın. Stratejik giderler en son kısılacak olanlardır çünkü kriz sona erdiğinde ve yeniden büyüme dönemi başladığında bu giderlere tekrar ihtiyacınız olacak.

  • Tahsilatlarınıza çok dikkat edin, onları yakından takip edin.

  • Bu dönem sonunda ayakta kalanlar daha da güçlenecekler. Yani bu dönemi atlatınca öncesinden daha iyi günler sizi bekliyor. Bunu aklınızdan hiçbir zaman çıkarmayın.


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