Emre Kurttepeli, Endeavor PharmUp programının açılış konuşmasını yaptı

PharmUp Girişimcilik Programı’nın 2021 yılı katılımcıları açıklandı. 64 başvuru arasından programa seçilen 6 girişim, 3 ay sürecek hızlandırma 4 dönemine başlayacak.

Endeavor Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli sağlık alanındaki bu yenilikçi girişim programına dahil olmalarından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek PharmUp’m ikinci dönem programı ile ilgili olarak, “Türkiye’de özellikle sağlık teknolojilerinde oldukça gelişmeye açık fırsat var. Bu bağlamda Sanofi gibi tüm dünyada alanında öncü bir kurumla partner olmak ve bu gelişime katkıda bulunmak bize mutluluk veriyor. Detaylı bir seçim süreci sonucu, PharmUp’a Sanofi ekibiyle birlikte 6 girişim seçtik” dedi.



