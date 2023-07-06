Emre Kurttepeli Facebook – Endeavor buluşmasında konuştu

40 kişiden oluşan iki saatlik kahvaltı toplantısında Facebook ekibi Endeavor Girişimcileri, mentorları ve dostlarıyla buluştu. Endeavor Yönetim Kurulu Üyeleri Emre Kurttepeli ve Vuslat Doğan Sabancı’nın katıldığı mini panel ile önce Türk Girişimcilik Ekosistemi hakkında kısa bir bilgi verildi, sonrasında ise soru-cevap bölümüyle toplantı sonlandırıldı.

Ekip sırasıyla Berlin, İstanbul ve son olarak Nairobi’den oluşan bir gezi ile farklı kültür/ ekosistemleri ve buna bağlı olarak farklı kullanıcı davranışlarını anlamak için bu seyahattelerdi. Türkiye’den ve önceki durakları olan Berlin’den edindikleri kültürel izlenimleri Endeavor ekibi ve misafirleri ile paylaşan ekip, aynı zamanda (Facebook) Türkiye kullanıcılarının davranışları ile ilgili merak ettikleri konularda bilgi aldılar. Toplantı Facebook’un geliştirdiği yeni bir ürün olan Instant Articles ile ilgili ve Facebook’un herkesin en iyi yaptığı işi yapmasına olanak sağlayan esnek kurum kültürü hakkında bilgi vermeleri üzerine, her iki taraf için son derece verimli paylaşımlarla sonlandırıldı.





