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Emre Kurttepeli GBA Mentor Clinic III açılışında konuştu

06.07.2023 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GBA Mentor Clinic III, bu yıl 50 yatırımcı ve yaklaşık 500 girişimcinin katılımıyla 29 Nisan 2015 Çarşamba günü Sheraton Maslak’ta gerçekleşti.

Emre Kurttepeli GBA Mentor Clinic III açılışında konuştu

Etkinlik, GBA Başkanı ve Mynet Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli’nin açılış konuşmasıyla başladı. 2011’den bu yana girişimciliğin ve melek yatırımcılığın nitelik ve niceliğini geliştirmek, Türkiye çıkışlı girişimleri dünyaya açmak için yaptıkları çalışmalara değinen Kurttepeli, bugüne kadar 5 milyon dolar değerinde 15 yatırım yaptıklarını söyledi. Konuşması sırasında GBA yatırımcılarının yeni yatırımı FlowerBox’ın da duyurusunu yapan Kurttepeli, konuşmasını önemli bir tavsiyeyle bitirdi:

“Girişimcilik, bugün bildiğimiz en adil sistemlerden biri. Nerede yaşadığınız veya nerede okuduğunuz önemli değil. Girişimcilik dünyasında hepimiz eşitiz ve hiçbirimiz diğerinden daha üstün değiliz. Girişimcilik ekosistemi herkese açık olan, kendi içinde fırsat eşitliğini barındıran bir sistem. Bu nedenle korkmayın ve harekete geçin.”

Etkinliğin ikinci kısmında; Ali Sabancı, Emre Kurttepeli, Melih Ödemiş, Soner Canko, Sadok Kohen, Alemşah Öztürk gibi finanstan perakendeye, e-ticaretten bilişim sektörüne kadar kendi alanlarında başarılı olmuş 50’ye yakın mentor, çeşitli başlıklar altında, 20’şer dakikalık birebir görüşmeler aracılığıyla girişimcilere ilgilendikleri alanlarda yol gösterdi.


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Emre Kurttepeli

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