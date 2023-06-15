Emre Kurttepeli GBA Mentor Clinic VII’de açılış konuşması yaptı

Bugüne kadar yaklaşık 1500 girişimciyi 150 mentorla buluşturan Mentor Clinic’te, Avrupa’ya açılma konusunda potansiyeller keşfedildi, girişimciler ortak ve ekip arkadaşları buldu, yatırım aldı, öğrenciler iş ve staj olanağı elde etti.

GBA Yönetim Kurulu Başkanı Emre kurttepeli açılış konuşması yaptı.

Cem Soysal, Bülent Çelebi, Uğur Şeker, Özge Öz, Arif Akdağ, Ömer Erkmen, Bora Yılmaz ve Emre Kurttepeli gibi özel mentorları ağırlayan etkinlik, bu yıl 27 Mayıs’ta Point Otel Barbaros İstanbul’da gerçekleşti.

Mentor Clinic’te her yıl olduğu gibi, bu yıl da girişimciler mentorlarla buluşuyor; mentorluk desteği ile fikirler büyüyor, süreçler hızlanıyor ve girişimcilik ekosistemi güçleniyor.

