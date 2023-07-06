Emre Kurttepeli: “Girişimcilik bir tutkudur”

Emre Kurttepeli Girişimciliğin temelinde cesaret yattığını ifade etti; “Sizin yeter ki güzel bir fikriniz olsun, bunu yapacak finansı bir şekilde bulursunuz. Girişimcilikte cesaret çok önemli.”

Girişimcilik konusunda tutkunun çok önemli olduğunu vurguladı: “Girişimcilik konusunda tutkunuz yoksa bu işe hiç başlamayın, sırf para kazanmak amacıyla bu işe başlarsanız başarılı olamazsınız” dedi.

Türkiye’de kısa dönemli bir düşünce sisteminin olduğunu, uzun vadeli planlar yapılamadığını, geleceği öngörmenin çok zor olduğunu vurguladı. internet yasakları ve bu yasakların girişimcilik dünyasına etkileri hakkındaki yorumlarını da katılımcılarla paylaştı.

