Emre Kurttepeli, İngiltere-Türkiye Bilgi Ortaklığı İnisiyatifi Panelinde konuştu

Global İlişkiler Forumu Başkanı Memduh Karakullukçu moderatörlüğünde yapılan panele; İngiltere’den: Aston Üniversites Başkan yardımcısı Prof. Georgine Rippon, Birleşik Krallık İstihdam ve Yetkinlikler Komisyonu Direktör yardımcısı Moira McKerracher, Pera Cosulting CEO’su John Hill, ve Türkiye’den: Mynet Group Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli, YÖK Yönetim Kurulu Üyesi Prof Mehmet bulut, DEIK Başkan Yardımcısı Şerif Egeli, konuşmacı olarak katıldılar.

İngiltere – Türkiye Bilgi Ortaklığı inisiyatifi’nin bir parçası olan panelde; ekonomik büyümeye destek olmak, gençlere girişimci düşünce yapısını öğreterek geleceğin endüstrilerini yaratmak için hükümetlerin, iş dünyası ve eğitim kurumlarının yapması gerekenler nelerdir, soruları cevaplandı.



