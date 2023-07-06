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Emre Kurttepeli; “İyi bir fikir varsa para da var”

06.07.2023 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

“Innovators Under 35 Turkey” 17 Eylül 2014 tarihinde Salt Galata da Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından Türkiye’de ilk kez düzenlendi. Organizasyonda 35 yaş altı yenilikçiler ödüllendirildi.

Emre Kurttepeli; “İyi bir fikir varsa para da var”

“Innovators Under 35” 10 yıldır Dünya’nın farklı ülkelerinde düzenleniyor. Yarışmayı daha önce kazananlar arasında; Google’dan Sergey Brin, Facebook’tan Mark Zuckerberg ve Paypal’dan Max Levhin yer alıyor.

Emre Kurttepeli, Silikon Vadisi ve Bosphorus Yenilikçilik ekosisteminin karşılaştırılması panelinde konuştu; “Ayıp ya da eksik yanlarınıza vurgu yapmaktan ziyade, elinizde ne varsa onu göstermelisiniz” dedi. Inovatif bir ülke olma sürecinde Türkiye’nin sahip olduğu özelliklere değindi. “Türkiye’nin benzersiz özelliği, genç bir nüfüsa sahip olması. Türkiye’de her zaman finansman sıkıntısından bahsediyoruz ama iyi bir fikir varsa para da var” dedi.

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Emre Kurttepeli

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