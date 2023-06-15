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Emre Kurttepeli, Mehmet Zorlu Vakfı Girişimcilik Zirvesine konuşmacı olarak katıldı

15.06.2023 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emre Kurttepeli; her yıl düzenlenen Mehmet Zorlu Vakfı ( MZV ) 21. Yüzyıl Yetkinlikleri Eğitim Programı etkinliğine konuşmacı olarak katıldı.

Emre Kurttepeli, Mehmet Zorlu Vakfı Girişimcilik Zirvesine konuşmacı olarak katıldı

Girişimciliğin geleceğin kariyer fırsatı olduğu yönünde bilgi paylaşımda bulunan Emre Kurttepeli, girişimcilik deneyimleri ve girişimcilik ekosistemi ile ilgili tecrübelerini genç adaylarla paylaştı.


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Emre Kurttepeli

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