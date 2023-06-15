FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Emre Kurttepeli, Webrazzi Summit 2020’de konuşmacı olarak yer aldı

Emre Kurttepeli, Webrazzi Summit 2020’de konuşmacı olarak yer aldı

15.06.2023 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin en önemli etkinliği olan, Webrazzi Summit 2020, 22 Ekim tarihinde gerçekleştirildi.

Emre Kurttepeli, Webrazzi Summit 2020’de konuşmacı olarak yer aldı

Ekosistemin güçlü isimlerinden biri olan Mynet Grubu Kurucu Başkanı Emre Kurttepeli “Büyük Değişim, Dijitalleşme ve Fırsat Alanları” başlıklı sunumuyla Webrazzi Summit 2020’de yer aldı.

Kurttepeli şunları ifade etti:

“İşleri lokal ve global işler olarak ikiye ayırmak lazım. Mesela e-ticaret çok lokal bir iş. Bugün 80 milyon nüfusu olan bir ülkede e-ticaretin küçük kalmasının imkanı yok. Bu yüzden e-ticarete baktığınızda alt segmentlerinin büyümesi gerekiyor. Lojistik tarafı problem olduğu için yurt dışı rekabeti için daha korunaklı. Lokal pazarlarda spesifik işler gidecek. Onlarda da taşlar yerine oturdu. Global pazarda ise Türkiye’nin bir seçim yapması gerektiğine inanıyorum. Buraya girildiğinde rekabet yüksek. Orada daha seçici davranması lazım. Ne iş yaparsanız yapın Türkiye’nin gücünden yararlanmak gerekiyor. Oraya gidildiğinde sorulması gereken soru şu: ‘Global rakiplere karşı ne avantajın var?’ Bu yüzden hem girişimci hem de yatırımcı tarafında nerede savaşacağını iyi bilmek gerekiyor. Yani lokal ve global işlerin seçim kriteri değişiyor."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emre Kurttepeli GBA Mentor Clinic VII’de açılış konuşması yaptıEmre Kurttepeli GBA Mentor Clinic VII’de açılış konuşması yaptı
Ünlü isim için flaş karar... Merkez Bankası'ndaki görevine son verildiÜnlü isim için flaş karar... Merkez Bankası'ndaki görevine son verildi
SGK ve Bağ-Kur için emeklilik sisteminde yeni düzenlemeSGK ve Bağ-Kur için emeklilik sisteminde yeni düzenleme
Anahtar Kelimeler:
Emre Kurttepeli

En Çok Okunan Haberler

Suriyeli olduğunu söyleyerek yaptığı konuşma infial yaratmıştı! Gerçek çok başka çıktı…

Suriyeli olduğunu söyleyerek yaptığı konuşma infial yaratmıştı! Gerçek çok başka çıktı…

8 saat süren Kabine toplantısı sonrası Erdoğan kararları açıkladı!

8 saat süren Kabine toplantısı sonrası Erdoğan kararları açıkladı!

Dikkat çeken asgari ücret tahmini! Herkes 11 bin TL derken...

Dikkat çeken asgari ücret tahmini! Herkes 11 bin TL derken...

Gram altın için iki isim tek tahmin! ‘Bu seviyeyi bekliyorum’ diyerek açıkladılar…

Gram altın için iki isim tek tahmin! ‘Bu seviyeyi bekliyorum’ diyerek açıkladılar…

SON DAKİKA: Erdoğan'dan asgari ücret için heyecanlandıran sözler

SON DAKİKA: Erdoğan'dan asgari ücret için heyecanlandıran sözler

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çatıyı tutmaya çalıştılar! Bir anda herkes uçtu

Çatıyı tutmaya çalıştılar! Bir anda herkes uçtu

Modadan elektroniğe binlerce üründe %50 indirim! İster babanıza ister kendinize hediye edin

Modadan elektroniğe binlerce üründe %50 indirim! İster babanıza ister kendinize hediye edin

1 milyon dolarlık sigorta! “Penisim o kadar büyük ki yaralanmalar...”

1 milyon dolarlık sigorta! “Penisim o kadar büyük ki yaralanmalar...”

Evin havuzuna girdi! Hareketli dakikalar yaşandı

Evin havuzuna girdi! Hareketli dakikalar yaşandı

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.