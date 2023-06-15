Emre Kurttepeli, Webrazzi Summit 2020’de konuşmacı olarak yer aldı

Ekosistemin güçlü isimlerinden biri olan Mynet Grubu Kurucu Başkanı Emre Kurttepeli “Büyük Değişim, Dijitalleşme ve Fırsat Alanları” başlıklı sunumuyla Webrazzi Summit 2020’de yer aldı.

Kurttepeli şunları ifade etti:

“İşleri lokal ve global işler olarak ikiye ayırmak lazım. Mesela e-ticaret çok lokal bir iş. Bugün 80 milyon nüfusu olan bir ülkede e-ticaretin küçük kalmasının imkanı yok. Bu yüzden e-ticarete baktığınızda alt segmentlerinin büyümesi gerekiyor. Lojistik tarafı problem olduğu için yurt dışı rekabeti için daha korunaklı. Lokal pazarlarda spesifik işler gidecek. Onlarda da taşlar yerine oturdu. Global pazarda ise Türkiye’nin bir seçim yapması gerektiğine inanıyorum. Buraya girildiğinde rekabet yüksek. Orada daha seçici davranması lazım. Ne iş yaparsanız yapın Türkiye’nin gücünden yararlanmak gerekiyor. Oraya gidildiğinde sorulması gereken soru şu: ‘Global rakiplere karşı ne avantajın var?’ Bu yüzden hem girişimci hem de yatırımcı tarafında nerede savaşacağını iyi bilmek gerekiyor. Yani lokal ve global işlerin seçim kriteri değişiyor."



