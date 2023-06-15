Emre Kurttepeli, Winvestors yatırımcı buluşmalarına konuşmacı olarak katıldı

Akbank Yatırım Hizmetleri ve Özel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alp Keler’in moderatörlüğünde, Endeavor Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli ve Former CEO, VC Partner, Startup Investor Agah Uğur katılımı ile online olarak gerçekleştirildi.



