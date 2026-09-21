Emrina A.Ş.'den Suudi Arabistan hamlesi: "Hedef güçlü, güvenilir ve sürdürülebilir bir gayrimenkul yatırım ekosistemi"

Şirketten yapılan açıklamaya göre Emrina A.Ş.’nin Suudi Arabistan’daki yapılanması kapsamında faaliyet gösterecek Bayt Al Maqam’ın, yeni hukuki düzenlemeyle yabancı Müslümanların gayrimenkul edinebildiği bölgelerde çalışmalarını yoğunlaştırması amaçlanıyor. Bu kapsamda şirketin, Mekke’de Harem-i Şerif’e yakınlığı ve stratejik konumuyla öne çıkan Masar Destination içerisinde yerel gayrimenkul geliştiricileriyle iş birliği yapması planlanıyor.

Söz konusu iş birlikleri kapsamında hayata geçirilecek konut projelerinin Türkiye’deki satış ve pazarlama süreçlerinin Bayt Al Maqam tarafından yürütülmesi öngörülüyor.

ANKARA'DA AÇILIŞ HAZIRLIĞI SÜRÜYOR

Emrina A.Ş. aynı dönemde Türkiye’de önemli bir uluslararası markayı da pazara kazandırmaya hazırlanıyor. ABD merkezli global gayrimenkul markası The Agency’nin Ankara ofisinin resmi açılış hazırlıkları devam ediyor. Yeni yapılanmanın üst segment konut, ticari gayrimenkul, proje satışı ve uluslararası yatırım alanlarında Türkiye pazarına global bir hizmet standardı sunması hedefleniyor.

"UZUN VADELİ STRATEJİK İŞ BİRLİKLERİ TARAFINDA DA YER ALMAYI HEDEFLİYORUZ"

Emrina A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Emrah İnanç konuya ilişkin, “Suudi Arabistan gayrimenkul sektöründe tarihi bir dönüşüm yaşanıyor. Bayt Al Maqam ile bu yeni dönemin yalnızca satış tarafında değil; proje geliştirme, arsa ortaklığı ve yerel geliştiricilerle uzun vadeli stratejik iş birlikleri tarafında da yer almayı hedefliyoruz. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında güçlü, güvenilir ve sürdürülebilir bir gayrimenkul yatırım ekosistemi oluşturmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA