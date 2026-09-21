FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Emrina A.Ş.'den Suudi Arabistan hamlesi: "Hedef güçlü, güvenilir ve sürdürülebilir bir gayrimenkul yatırım ekosistemi"

Uluslararası gayrimenkul geliştirme, yatırım, satış ve pazarlama faaliyetleri yürüten Emrina A.Ş.'den Suudi Arabistan hamlesi geldi. Şirket, Bayt Al Maqam markasıyla çalışmalarını genişlettiğini açıkladı. Bu adımla Mekke’de yabancı Müslümanların gayrimenkul edinebileceği onaylı bölgelerde proje geliştirme, satış ve pazarlama faaliyetleri yürütmenin hedeflendiği belirtildi.

Emrina A.Ş.'den Suudi Arabistan hamlesi: "Hedef güçlü, güvenilir ve sürdürülebilir bir gayrimenkul yatırım ekosistemi"

Şirketten yapılan açıklamaya göre Emrina A.Ş.’nin Suudi Arabistan’daki yapılanması kapsamında faaliyet gösterecek Bayt Al Maqam’ın, yeni hukuki düzenlemeyle yabancı Müslümanların gayrimenkul edinebildiği bölgelerde çalışmalarını yoğunlaştırması amaçlanıyor. Bu kapsamda şirketin, Mekke’de Harem-i Şerif’e yakınlığı ve stratejik konumuyla öne çıkan Masar Destination içerisinde yerel gayrimenkul geliştiricileriyle iş birliği yapması planlanıyor.

Söz konusu iş birlikleri kapsamında hayata geçirilecek konut projelerinin Türkiye’deki satış ve pazarlama süreçlerinin Bayt Al Maqam tarafından yürütülmesi öngörülüyor.

ANKARA'DA AÇILIŞ HAZIRLIĞI SÜRÜYOR

Emrina A.Ş. aynı dönemde Türkiye’de önemli bir uluslararası markayı da pazara kazandırmaya hazırlanıyor. ABD merkezli global gayrimenkul markası The Agency’nin Ankara ofisinin resmi açılış hazırlıkları devam ediyor. Yeni yapılanmanın üst segment konut, ticari gayrimenkul, proje satışı ve uluslararası yatırım alanlarında Türkiye pazarına global bir hizmet standardı sunması hedefleniyor.

"UZUN VADELİ STRATEJİK İŞ BİRLİKLERİ TARAFINDA DA YER ALMAYI HEDEFLİYORUZ"

Emrina A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Emrah İnanç konuya ilişkin, “Suudi Arabistan gayrimenkul sektöründe tarihi bir dönüşüm yaşanıyor. Bayt Al Maqam ile bu yeni dönemin yalnızca satış tarafında değil; proje geliştirme, arsa ortaklığı ve yerel geliştiricilerle uzun vadeli stratejik iş birlikleri tarafında da yer almayı hedefliyoruz. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında güçlü, güvenilir ve sürdürülebilir bir gayrimenkul yatırım ekosistemi oluşturmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
86 yaşında üretime devam ediyor! Yetiştirdiği biberler bölgeye yetiyor86 yaşında üretime devam ediyor! Yetiştirdiği biberler bölgeye yetiyor
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 815 bin liraya gerilediAltının kilogram fiyatı 6 milyon 815 bin liraya geriledi

Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adana Saimbeyli'de 5 büyüklüğünde deprem!

Adana Saimbeyli'de 5 büyüklüğünde deprem!

Avrupa'nın dev ülkesinde alarm! Savaş için tarih verdiler

Avrupa'nın dev ülkesinde alarm! Savaş için tarih verdiler

Amedspor'dan zehir zemberek açıklama! "İstanbul takımları gol atana kadar..."

Amedspor'dan zehir zemberek açıklama! "İstanbul takımları gol atana kadar..."

Meriç Keskin acı haberi duyurdu! Abisi hayatını kaybetti

Meriç Keskin acı haberi duyurdu! Abisi hayatını kaybetti

Kazazedeler üzerinden 15,6 milyar TL'lik vurgun

Kazazedeler üzerinden 15,6 milyar TL'lik vurgun

Böylesi görülmedi! 14 dakikada 115 bin lira dolandırıldı

Böylesi görülmedi! 14 dakikada 115 bin lira dolandırıldı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.