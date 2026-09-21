AB veri kurumundan Google'a 403 milyon avro ceza

Avrupa Birliği'nde kişisel verilerin korunmasından sorumlu kurum, Google hakkında önemli bir yaptırım kararı aldı. Şirket, kullanıcıların konum bilgilerinin AB'nin veri koruma kurallarına aykırı şekilde işlendiği gerekçesiyle 403 milyon avro para cezasına çarptırıldı.

Kararın, Google Ireland Limited hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC) tarafından alındığı bildirildi.

SORUŞTURMA 2018-2020 DÖNEMİNİ KAPSIYOR

Çeşitli Avrupa tüketici hakları kuruluşlarının yaptığı şikayetler üzerine başlatılan soruşturma, 25 Mayıs 2018 ile 4 Şubat 2020 arasındaki dönemi kapsadı. İnceleme sonucunda Google'ın kullanıcıların konum verilerini AB mevzuatına uygun olmayan biçimde işlediği değerlendirilerek 403 milyon avroluk ceza uygulanmasına karar verildi.

Google'ın ceza almasına, "web uygulama etkinliği" ve "konum geçmişi" kapsamında işlenen konum verilerinin hukuka uygunluğu ile adilliğini ortaya koyamaması da gerekçe gösterildi. Şirket ayrıca "konum doğruluğu" kapsamında kişisel verilerin işlenmesinde hukuka uygunluk, adillik ve şeffaflık ilkelerine uyduğunu kanıtlayamadı.

Bunun yanı sıra Google'ın söz konusu üç özelliğin tamamına ilişkin şeffaflık yükümlülüklerini yerine getirmemesi de kararın gerekçeleri arasında yer aldı.

GOOGLE'A 6 AY SÜRE VERİLDİ

İrlanda Veri Koruma Komisyonu, Google'dan veri işleme faaliyetlerini mevzuata uygun hale getirmesini istedi. Şirkete bu düzenlemeleri gerçekleştirmesi için 6 ay süre tanındı.

İrlanda DPC, Google'ın Avrupa'daki merkezinin İrlanda'da bulunması nedeniyle şirketin AB genelindeki kişisel veri işleme faaliyetleri açısından başlıca denetleyici otorite olarak görev yapıyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır