Emsal niteliğinde karar! Araçtaki dolu hasarını tespit etmeyen ekspertize ceza

Kentteki bir firmaya ekspertiz yaptırarak ikinci el araç satın alan tüketici, daha sonra başka bir ekspertiz firmasına yaptırdığı incelemede aracın dolu yağması nedeniyle tavan, kaput ve bagajında hasar olduğunu öğrendi.

Tüketici, uyuşmazlık konusu olan "Ayıplı Hizmet/Hizmet Standardına veya Teknik Düzenlenmesine Aykırı Olarak İfa Edilmesi" gerekçesiyle aracın değer kaybı ve onarım masraflarının iadesini talep etmek için 10 bin lira bedel istemiyle Kayseri İl Tüketici Hakem Heyetine başvurdu.

Ekspertiz firması savunmasında, kendilerine ekspertiz hizmeti için gelen tüketicinin şikayetinin aracın dış muayenesiyle ilgili olduğunu ileri sürdü.

Aynı savunmada, incelemede aracın boyalı parçasının olup olmadığının tespit edildiği, dış muayenesi sonucu parçalarının orijinal olduğunun belirtildiğini aktaran firma, göçük durumu veya göçük nedeninin yaptıkları ekspertiz hizmetiyle tespit edilmediğini belirterek, şikayetin reddini talep etti.

BİLİRKİŞİDEN 'EKSPERTİZ HİZMETİ AYIPLI YAPTI' RAPORU

Karar tutanağında yer verilen bilirkişi raporunda, ekspertiz işleminin "ayıplı" yapıldığı, ekspertizde dolu hasarının onarımı için 3 bin, bu onarım sebebiyle araçta oluşacak değer kaybının ise 6 bin lira olduğu aktarıldı.