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EMTİA PİYASALARI - Fed ve coronavirüs etkisiyle altın ve petrol yatay

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.01.2020 18:16 | Son Güncelleme

Altın ve petrol fiyatları, yatırımcılar ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) gelecek faiz kararını beklerken, Çin’de yayılan coronavirüsün ekonomik etkisinin hissedilmeye başlamasıyla yatay hareket ediyor.

İlayda Kılıçay / İstanbul, 29 Ocak (DHA) - Altın ve petrol fiyatları, yatırımcılar ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) gelecek faiz kararını beklerken, Çin’de yayılan coronavirüsün ekonomik etkisinin hissedilmeye başlamasıyla yatay hareket ediyor.
Fed’in Çarşamba günü akşam sona erecek iki günlük toplantısında faizleri sabit tutması ancak gecelik borçlanma faizini nasıl belirleyeceğine yönelik olası değişiklikleri ele alması bekleniyor. Fed'in geçen yıl Ekim ayında faizleri düşürmesinden bu yana, politika yapıcılar ekonomik görünümde önemli bir değişiklik olana kadar politika faizini mevcut yüzde 1.50 ile yüzde 1.75 aralığında tutma konusunda anlaşmışlardı.
Coronavirüsün Çin ekonomisine etkileri belirginleşmeye başladı. Toyota bugün yaptığı açıklamada Çin’de bulunan fabrikasını 9 Şubat’a kadar kapalı tutacağını duyurdu. British Airways Çin'e yaptığı tüm uçuşları durdurdu. Vuhan’da üretim yapan otomobil üreticileri ; GM, Honda ve Nissan da üretimlerine ara verme kararı almıştı.
Çin'de bir kamu ekonomistine dayanarak yayımlanan haberlere göre, ülkede ekonomik büyümenin yılın ilk çeyreğinde yüzde 5.0’ın altına düşebilir. Haberlere göre, böyle bir senaryoda, Çin hükümeti büyüme hızını yüksek tutabilmek için, faizleri daha da düşürerek politika desteklerini artırabilir, ancak bu durumda bütçe açığı da yüzde 3.0'den fazla büyüyebilir.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.69 artışla 59.92 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.34 artışla 53.66 dolardan işlem görüyor.
Küresel Emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.13 düşüşle 17.43 dolardan,
- altın, yüzde 0.01 düşüşle 1,569.60 dolardan,
- bakır, yüzde 0.14 düşüşle 2.57 dolardan,
- platin, yüzde 0.62 düşüşle 988.80 dolardan ve
- paladyum yüzde 0.29 artışla 2,191 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 300 liraya, çeyrek altın 491 liraya, Cumhuriyet altını da 2,024 liraya yükseldi.

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