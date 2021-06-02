Emzirme parası ne kadar? Emzirme parasına nasıl başvuru yapılır?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını belki de en çok yeni bebek sahibi olan aileleri etkiledi. Devlet ailelere destek olması için pek çok yardımda bulunurken, bu yardımlardan birisi de annelere verilen emzirme parasıdır. Emzirme parası 2015 yılından bu yana şartları sağlayan ailelere verilmektedir. Emzirme parası başvurusunda bulunmak için T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bazı şartları bulunuyor. Bu şartları sağlayan anneler geçen sene 202 TL emzirme parası almıştı. 2021 yılında emzirme parasının ne kadar verileceği belli oldu.
Devlet tarafından ödenen emzirme parası geçen yıl 202 TL olarak belirlenmişti. 2021 yılında emzirme parası 30 TL zam yapılarak 232 TL’ye çıkarıldı.
Anne adayları doğumu yapmalarının ardından doğum raporunun sisteme düşmesiyle emzirme parasına başvuru yapabilir. Başvurunun ardından emzirme parası annelerin belirtmiş olduğu banka hesaplarına yatmaktadır. Başvuru şartı için ya annenin ya da babanın Bağ-kur’lu olması gerekiyor. Başvurular ikamet ettiğiniz il ya da ilçedeki Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gerçekleşir. Ayrıca ailelerin başvuruyu bizzat kendilerinin yapması gerekiyor. Bizzat yapılan başvuruya kimlik ve doğum belgesi ile başvurduktan sonra, 15 gün içerisinde başvurunuzun sonucunu öğrenebilirsiniz.
Önceden anneler emzirme ödeneğine başvurmak için dilekçe ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuruda bulunuyordu. T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre dilekçe verme şartı kaldırıldı. Artık emzirme ödeneği sistemde görülen emzirme ödeneği raporuna istinaden otomatik olarak ödenmektedir.
Öncelikle doğumun canlı gerçekleşmesi şartı aranmaktadır.
Doğum yapan kadının sigortalı olmaması durumunda sigortalı eşine emzirme parası verilebilmesi için (4/a lı) çalışan sigortalılar için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması gerekmektedir.
Kendi adına ve hesabına (4/b li) çalışan sigortalılar için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış ve genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şartı aranır.
Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılardan sigortalılığı sona erenlerin, bu tarihten başlamak üzere 300 gün içinde çocukları doğarsa, sigortalı kadın veya eşi analık sigortasından yararlanacak erkek, doğum tarihinden önceki 15 ay içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması şartıyla emzirme ödeneğinden yararlandırılır.
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