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En az 25 bin TL istiyorlardı, İstanbul'da görüşmeler tıkandı! 5 bin 500 çöp transfer işçisi greve gidiyor: Çöp yığınları...

15.08.2023 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSTAÇ ile Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı. En az 25 bin TL'lik talep karşısında anlaşma çıkmadı. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, yaptığı açıklamada 5 bin 500 çöp transfer işçisi greve gitmeye hazırlandığını söyledi.

En az 25 bin TL istiyorlardı, İstanbul'da görüşmeler tıkandı! 5 bin 500 çöp transfer işçisi greve gidiyor: Çöp yığınları...

İstanbul'da çöp transfer işçileri greve gitmeye hazırlanıyor. İstanbul'da çöp transfer işçileri greve hazırlanıyor. Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet İş Sendikası ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSTAÇ arasındaki toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı.

HAK-İŞ BAŞKAN AÇIKLADI: 25 BİN LİRANIN ALTINI KABUL ETMEYİZ

NTV'de yer alan habere göre; Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, İBB yönetiminin, DİSK ile yapılan toplu sözleşme şartlarını kendilerine sunduklarını ancak bu şartları kabul etmediklerini söyledi.

Arslan, "'25 bin liranın altında bir toplu iş sözleşmesi bizim açımızdan sürdürülebilir değil' dedik. Bu konudaki uyuşmazlık devam ediyor." dedi.

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"GREV KARARI ALMAYA DOĞRU GİDİYORUZ"

Arslan sözlerini "Arabulucu raporu önümüzdeki günlerde gelecek, sonrasında bir hafta içerisinde grev kararı almamız gerekiyor. Grev kararı almaya doğru gidiyoruz." diyerek sürdürdü.

"ÇÖP YIĞINLARI OLUŞACAK"

Çöp transferi hizmeti veren 5 bin 500 sendikalı işçinin kent açısından kritik bir görev üstlendiğini belirten Arslan, "İlçe belediyelerinin topladığı çöpler, İBB'ye ait 9 adet katı atık aktarma istasyonuna biriktiriliyor. Grev halinde ilçelerden gelen çöpler transfer bölgelerinde kalacak, transfer bölgelerinde çöp yığınları olunca da ilçelerde çöpler ya toplanamayacak ya da toplansa da boşaltılamayacak." diye konuştu.

İBB İLE DİSK ARASINDA 42 YOL SONRA İLK DEFA TOPLU SÖZLEŞME İMZALANMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında 42 yıl sonra ilk defa toplu sözleşme imzalanmıştı. Toplu sözleşme ile haftalık çalışma saati 45'ten 40'a düşürülmüştü.

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İşçi İstanbul HAK-İŞ Konfederasyonu grev çöp

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