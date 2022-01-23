En az maaş alan emekliye bin lira fark! İşte ekonomi paketinin detayları…

Ekonomiyle ilgili önemli düzenlemeleri içeren Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ekonomi paketi milyonlarca kişiyi etkiliyor. Bunların başında memur ve emekliler geliyor. Yasaya göre; kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak-30 Haziran 2022 dönemi için uygulanacak toplu sözleşme artış oranı yüzde 5’ten yüzde 7.5’e yükseltildi. Yüzde 2.5 oranındaki ilave zam, 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek.

AY SONUNA KADAR ÖDENEBİLİR

Böylece toplu sözleşme artı enflasyon farkıyla toplam ocak zammı yüzde 30.95’e çıkmış olacak. Yapılan düzenleme 1 Ocak’tan itibaren yürürlüğe girdiğinden 15 Ocak’ta maaşını çeken memurlara ek olarak yüzde 2.5’lik zam farkı ödenecek. 1-5 Ocak’ta maaşını zamsız çeken memur emeklisine de enflasyon farkı ve bu oluşan yeni fark SGK’nın belirlediği tarihte toptan ödenecek. En düşük farkın 1.000 lira olması ve taban memur emekli maaşının da 4 bin 280 lirayı geçmesi bekleniyor.

1500 LİRAYDI 2 BİN 500 LİRA OLDU

Yasayla ayrıca işçi (SSK) ve Bağkur’lu emeklilerin en düşük aylığı da 1.500 liradan 2 bin 500 liraya çıkarıldı. Bu zamlı maaş da yine ocak ayından itibaren geçerli olacak. SSK ve Bağkur emeklileri 17-28 Ocak’ta yüzde 25.5’lik enflasyon zammıyla maaşlarını çekecek. 1.000 liraya kadar oluşan taban maaş farkları ise 1.3 milyon emekliye belirlenen tarihlerde yatırılacak. Emeklilerin dul ve yetimleri ise bundan sonraki süreçte 2 bin 500 liralık maaşa göre hisseleri oranında ödeme alacak. En düşük yetim maaşı 625 liraya çıkacak.

BES’TE 18 BİN LİRAYA KADAR KATKI

Yeni düzenlemeyle Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) halihazırda yüzde 25 olan devlet katkısı oranı yüzde 30’a yükseltildi. Yani yatırılan her 100 lira karşılığında 25 lira olan devlet katkısı artık 30 lira olacak. En yüksek devlet katkısı bu yıl için 18 bin lira olacak. BES katılımcıları ihtiyaç duymaları halinde, avans da çekebilecek. Kurumca, kişiye sistemden ayrılmadan, devlet katkısı hesabındaki tutarlar hariç hesabındaki birikimin yüzde 50’si kadarına kadar ödeme yapılabilecek.

İHRACATCI VE SANAYİYE İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ

Sanayicilerin ve ihracat yapan kurumların faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına Kurumlar Vergisi oranı 1 puanlık indirimle yüzde 20 yerine yüzde 19 olarak uygulanacak. Üretim faaliyetinden elde edilen kazançlara Kurumlar Vergisi’nin 1 puan indirimli uygulamasıyla 1.7 milyar lirayı, ihracat kazançlarında da 470 milyon lira olmak üzere yaklaşık 2.2 milyarlık maliyeti devlet üstlenecek



