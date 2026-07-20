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En çok bu ürünler şikayet edildi! 6 Ayda 481 bin başvuru yapıldı

Tüketici hakem heyetlerine yılın ilk 6 ayında yaklaşık 8,5 milyar lira değerinde 481 bin 613 başvuru yapıldı. Başvuruların 455 bin 500'ü karara bağlandı.

En çok bu ürünler şikayet edildi! 6 Ayda 481 bin başvuru yapıldı

Tüketici hakem heyetleri, 2026'nın ilk yarısında yüz binlerce başvuruyu sonuçlandırarak tüketici uyuşmazlıklarının yargıya taşınmadan çözüme kavuşmasına katkı sağladı. Ticaret Bakanlığı, yılın ilk 6 ayına ilişkin başvuru verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Bakanlığın açıklamasına göre, ocak-haziran döneminde tüketici hakem heyetlerine 481 bin 613 başvuru yapılırken, bunların 455 bin 500'ü karara bağlandı. Başvuruların toplam parasal büyüklüğü ise yaklaşık 8,5 milyar lira olarak hesaplandı. Ayrıca bugüne kadar yaklaşık 19,5 milyon tüketici uyuşmazlığının yargıya intikal etmeden hakem heyetleri tarafından sonuçlandırıldığı belirtildi.

En çok bu ürünler şikayet edildi! 6 Ayda 481 bin başvuru yapıldı 1

BAŞVURULARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILDI

Açıklamada, tüketicilerin e-Devlet'te yer alan Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) üzerinden kolaylıkla başvuru gerçekleştirebildiği vurgulandı. İlk 6 ayda yapılan başvuruların yüzde 76,7'si e-Devlet aracılığıyla yapılırken, elektronik başvuru yönteminin tüketiciler tarafından giderek daha fazla tercih edildiği ifade edildi.

En çok bu ürünler şikayet edildi! 6 Ayda 481 bin başvuru yapıldı 2

EN FAZLA BAŞVURU İSTANBUL'DAN GELDİ

İller bazında en fazla başvuru 126 bin 319 ile İstanbul'dan geldi. İstanbul'u 50 bin 353 başvuruyla Ankara, 32 bin 507 ile İzmir, 17 bin 399 ile Bursa ve 15 bin 893 ile Antalya takip etti. En az başvuru ise 305 ile Ardahan'da kaydedildi.

İl tüketici hakem heyetleri arasında en yoğun başvuru 12 bin 700 ile İstanbul İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına yapılırken, ilçe hakem heyetlerinde ilk sırada 8 bin 94 başvuruyla Ankara Çankaya İlçe Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı yer aldı.

Hakem heyetlerine yapılan başvuruların yaklaşık yüzde 35'i ayıplı mal, yüzde 29'u ise ayıplı hizmet şikayetlerinden oluştu. Ürün gruplarında ise en fazla başvuru, toplam başvuruların yaklaşık yüzde 18'ini oluşturan ayakkabı, kıyafet ve tekstil ürünleri için yapıldı. Bunu yüzde 15,13 ile dayanıklı tüketim malları ve ev elektroniği, yüzde 6,26 ile iletişim aboneliği, yüzde 5,37 ile kredi kartları ve yüzde 3,92 ile sağlık hizmetleri izledi. e-Ticaret alışverişlerine (mesafeli sözleşmelere) ilişkin başvuruların payı ise yüzde 5,38 olarak açıklandı.

En çok bu ürünler şikayet edildi! 6 Ayda 481 bin başvuru yapıldı 3

PERAKENDE TİCARET İLK SIRADA YER ALDI

Sektörel dağılım incelendiğinde en fazla başvurunun 249 bin 240 ve yüzde 51,75 payla perakende ticaret sektörüne yönelik olduğu görüldü. Bu alanı 49 bin 501 başvuru ve yüzde 10,27 ile finansal hizmetler sektörü, 43 bin 311 başvuru ve yüzde 9 ile abonelik hizmetleri sektörü takip etti.

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin ekonomik haklarının korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, vatandaşların yasal hakları ve başvuru süreçlerine ilişkin ayrıntılı bilgilere Tüketici Bilgi Rehberi üzerinden ulaşabileceğini bildirdi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şikâyet Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti
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