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En çok dolar alan iller belli oldu! Listenin başında o şehir var...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
31.01.2025 14:59
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 2024 yılının en çok döviz mevduatına sahip olan ilini açıkladı. Buna göre, 2024 yılında en çok döviz alan il Aksaray olurken an az döviz alan il Ardahan oldu. Peki, İstanbul, Ankara İzmir gibi büyükşehirler listenin kaçıncı sırasında yer aldı? İşte detaylar...

En çok dolar alan iller belli oldu! Listenin başında o şehir var...

2024 yılında en çok döviz alan ili belli oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre, , Türkiye’de döviz mevduatlarının toplam mevduata oranının en yüksek olduğu il Aksaray oldu.

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İSTANBUL 43. SIRADA

İstanbul, 7.995 milyar TL'lik mevduat ile yüzde 32,21'lik bir oran yakalayıp; 43. sırada yer aldı. Ankara 46. sırada yüzde 31,67 ve İzmir 55. sırada ve yüzde 29,89 oranlarıyla Türkiye genelinde büyük paya sahip.

EN AZ DÖVİZ ALAN İL ARDAHAN OLDU

dolar

En düşük döviz mevduatına sahip olan iller ise Ardahan, Şanlıurfa ve Kars yer aldı. Ardahan'daki oran yüzde 19,31 ile en düşük seviyede kalırken, Şanlıurfa yüzde 21,29, Kars ise yüzde 22,60 seviyesinde yer buldu.

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BDDK'nın açıkladığı tabl incelendiğinde ise İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde dövize yönelimin yüksek olduğu kaydedildi.
İşte BDDK'nın yayımladığı listeye göre en çok döviz alan illerin sıralaması:

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Hissenet
DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
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% 0.21
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İsviçre Frangı
39,36
39,38
% 0.07
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Rus Rublesi
0,36
0,36
% 0.14
15:39
Çin Yuanı
4,99
4,99
% 0.04
15:38
İsveç Kronu
3,24
3,24
% 0.09
15:39
Anahtar Kelimeler:
BDDK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu mevduat dolar
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