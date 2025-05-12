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En çok merak edilen soru: PKK’lı teröristler hangi ülkelere gidecek? AK Partili Şamil Tayyar duyurdu

Terörsüz Türkiye sürecinin en çok konuşulan konu başlıklarından biri de PKK'lı teröristlerin hangi ülkelere gideceğiydi! PKK'nın bu sabah saatlerinde resmen fesih kararını açıklamasıyla birlikte silahların nereye gömüleceği de belli oldu. Aynı şekilde AK Partili Şamil Tayyar, dün gece paylaştığı gönderide örgütün üst düzey yöneticilerinin Güney Afrika ve Norveç gibi ülkelere gideceğini duyurdu!

En çok merak edilen soru: PKK’lı teröristler hangi ülkelere gidecek? AK Partili Şamil Tayyar duyurdu

Bu süreç içerisinde herhangi garantör bir ülkenin asla olmayacağını belirten Şamil Tayyar, DEM Parti’nin yeniden yapılanacağını suça bulaşmamış örgüt üyelerinin kimlik taşıdığı ülkelere döneceğini belirtti. PKK, bu sabah resmi olarak fesih kararı aldığını duyurdu. 41 yıllık PKK süreci de sona erdi!

SİLAHLAR NEREYE BIRAKILACAK?

CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak; “Silahlar BM gözetiminde teslim edilecek. Uluslararası gözlemciler olacak bu teslim işleminde. Teslimin yapılacağı yerler belirlendi. Teröristlerin 3 aşamalı plan dahilinde silahları teslim edeceği yerler belli oldu. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarının bulunduğu Duhok vilayetine bağlı Amediye, Erbil'in Binar ve Köysancak; Süleymaniye'nin Seyid Sadık vilayetinde bırakılacak.” ifadelerini kullandı.

Daha önce Adalet ve Kalkınma Partisi'nden milletvekili de seçilen Şamil Tayyar, sürecin içerisindeki bir bürokrat dostuyla yaptığı görüşmenin detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı. İşte Şamil Tayyar’ın o sözleri…

"-PKK, fesih ve silah bırakma kararını yarın (Pazartesi) açıklayacak olağanüstü bir durum olmazsa.

-Örgüt içindeki ihtilafı Öcalan doğrudan devreye girerek çözdü.

-Silahlar, Süleymaniye ve Erbil’de Türkiye’nin gözetiminde teslim edilecek.

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NORVEÇ VE GÜNEY AFRİKA DETAYI!

-Örgütün üst düzey 300’e yakın yöneticisi Güney Afrika, Norveç gibi üçüncü ülkelere gidecek, İran, Irak ve Suriye asla olmayacak.

-Suça bulaşmamış örgüt üyeleri kimliğini taşıdığı ülkelere dönecek, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan yaklaşık 4 bin kişi kademeli olarak sınırda teslim alınacak.

-İlk aşamada Diyarbakır annelerinin evlatlarının dönüşü sağlanacak.

-Öcalan, İmralı’da kalacak.

-ABD ve Fransa gibi garantör ülke olmayacak.

-Yeni İnfaz Kanunu’ndan PKK’lılar da yararlanacak, ileri yaşta ve hasta olanların tahliyesini sağlayacak düzenlemeler yapılacak.

-Sürecin seyrine göre yeni Anayasa için Mecliste işbirliği zemini aranacak, ceza mevzuatı yeniden düzenlenecek, ileri aşamada toplumsal mutabakat oluştuğunda kısmi af gündeme gelebilecek.

-DEM’in yeniden yapılanması kaçınılmaz olacak ancak PKK adını kullanamayacak.

-PKK kendini feshedip terör son bulunca kayyım atanan belediyelerdeki başkanların görevlerine iadesi sözkonusu olacak.

-Türkiye, örgütten koparak yeni yapılanmaya gidilme ihtimali karşısında uzun süre bölgeden çekilmeyecek.

-Suriye’deki YPG yapılanması, Şam yönetimiyle birlikte planlanacak, Suriyeli olmayan örgüt üyeleri sınır dışına çıkarılacak, kalanlar Suriye ordusuna katılacak.

Yorumsuz aktardım.

Şunu eklemek isterim; masa başındaki kararlardan daha çok sahadaki uygulamalar, sürecin seyrini somutlaştıracak."

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Anahtar Kelimeler:
pkk Terörsüz Türkiye
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