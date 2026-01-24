FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

En çok milyarderin bulunduğu şehirler açıklandı! Türkiye'den 1 il o listede

Dünyanın en zenginleri bu şehirlerde yaşıyor! Hurun Global Rich List, milyarderlerin şehirlere göre dağılımını açıkladı. Servetin hangi bölgelerde yoğunlaştığı orta çıkarken finans merkezleri ve teknoloji üsleri yarışta öne çıktı. Türkiye'den bir şehirin listedeki yeri ise dikkat çekti.

En çok milyarderin bulunduğu şehirler açıklandı! Türkiye'den 1 il o listede
Ezgi Sivritepe

Hurun Global Rich List 2025’e göre dünyada milyarder sayısında lider şehir New York oldu. Listenin ilk 20 sırasında ABD ve Asya şehirleri ağırlığını artırırken, İstanbul'un milyarder sayısı merak uyandırdı.

En çok milyarderin bulunduğu şehirler açıklandı! Türkiye den 1 il o listede 1

İŞTE EN ÇOK MİLYARDERİN BULUNDUĞU ŞEHİRLER

  1. New York (ABD) 129 milyarder
  2. Londra (İngiltere) 97 milyarder
  3. Şanghay (Çin) 92 milyarder
  4. Pekin (Çin) 91 milyarder
  5. Mumbai (Hindistan) 90 milyarder

En çok milyarderin bulunduğu şehirler açıklandı! Türkiye den 1 il o listede 2

  1. Şıncın (Çin) 85 milyarder
  2. Hong Kong 74 milyarder
  3. Moskova (Rusya) 69 milyarder
  4. Yeni Delhi (Hindistan) 63 milyarder
  5. San Francisco (ABD) 55 milyarder

En çok milyarderin bulunduğu şehirler açıklandı! Türkiye den 1 il o listede 3

  1. Singapur (Singapur) 48 milyarder
  2. Taipei (Tayvan) 48 milyarder
  3. Paris (Fransa) 46 milyarder
  4. Bangkok (Tayland) 43 milyarder
  5. Hangzhou (Çin) 41 milyarder

En çok milyarderin bulunduğu şehirler açıklandı! Türkiye den 1 il o listede 4

  1. Guangzhou (Çin) 36 milyarder
  2. Sao Paulo (Brezilya) 35 milyarder
  3. Cakarta / Jakarta (Endonezya) 33 milyarder
  4. Los Angeles (ABD) 33 milyarder
  5. Seul (Güney Kore) 30 milyarder

TÜRKİYE'DE LİSTEDE!

İstanbul ise 28 milyarder ile 22. sırada yer aldı.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Soğuk hava lastiklerdeki hava basıncını etkiliyorSoğuk hava lastiklerdeki hava basıncını etkiliyor
Gümüş tüm zamanların rekorunu kırdı! 103 doların üzerine çıktıGümüş tüm zamanların rekorunu kırdı! 103 doların üzerine çıktı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Türkiye zengin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan ABD resti! 'Savaş sayılacak' diyerek dünyaya ilan etti

İran'dan ABD resti! 'Savaş sayılacak' diyerek dünyaya ilan etti

Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'ndan eleştirilere "beğeni"li cevap!

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'ndan eleştirilere "beğeni"li cevap!

DEM Partililerin akımına katıldı! Ünlü oyuncudan tepki gecikmedi

DEM Partililerin akımına katıldı! Ünlü oyuncudan tepki gecikmedi

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.