En çok milyarderin bulunduğu şehirler açıklandı! Türkiye'den 1 il o listede

Hurun Global Rich List 2025’e göre dünyada milyarder sayısında lider şehir New York oldu. Listenin ilk 20 sırasında ABD ve Asya şehirleri ağırlığını artırırken, İstanbul'un milyarder sayısı merak uyandırdı.

İŞTE EN ÇOK MİLYARDERİN BULUNDUĞU ŞEHİRLER

New York (ABD) 129 milyarder Londra (İngiltere) 97 milyarder Şanghay (Çin) 92 milyarder Pekin (Çin) 91 milyarder Mumbai (Hindistan) 90 milyarder

Şıncın (Çin) 85 milyarder Hong Kong 74 milyarder Moskova (Rusya) 69 milyarder Yeni Delhi (Hindistan) 63 milyarder San Francisco (ABD) 55 milyarder

Singapur (Singapur) 48 milyarder Taipei (Tayvan) 48 milyarder Paris (Fransa) 46 milyarder Bangkok (Tayland) 43 milyarder Hangzhou (Çin) 41 milyarder

Guangzhou (Çin) 36 milyarder Sao Paulo (Brezilya) 35 milyarder Cakarta / Jakarta (Endonezya) 33 milyarder Los Angeles (ABD) 33 milyarder Seul (Güney Kore) 30 milyarder

TÜRKİYE'DE LİSTEDE!

İstanbul ise 28 milyarder ile 22. sırada yer aldı.