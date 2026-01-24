En çok milyarderin bulunduğu şehirler açıklandı! Türkiye'den 1 il o listede

Hurun Global Rich List 2025’e göre dünyada milyarder sayısında lider şehir New York oldu. Listenin ilk 20 sırasında ABD ve Asya şehirleri ağırlığını artırırken, İstanbul'un milyarder sayısı merak uyandırdı.
İŞTE EN ÇOK MİLYARDERİN BULUNDUĞU ŞEHİRLER
- New York (ABD) 129 milyarder
- Londra (İngiltere) 97 milyarder
- Şanghay (Çin) 92 milyarder
- Pekin (Çin) 91 milyarder
- Mumbai (Hindistan) 90 milyarder
- Şıncın (Çin) 85 milyarder
- Hong Kong 74 milyarder
- Moskova (Rusya) 69 milyarder
- Yeni Delhi (Hindistan) 63 milyarder
- San Francisco (ABD) 55 milyarder
- Singapur (Singapur) 48 milyarder
- Taipei (Tayvan) 48 milyarder
- Paris (Fransa) 46 milyarder
- Bangkok (Tayland) 43 milyarder
- Hangzhou (Çin) 41 milyarder
- Guangzhou (Çin) 36 milyarder
- Sao Paulo (Brezilya) 35 milyarder
- Cakarta / Jakarta (Endonezya) 33 milyarder
- Los Angeles (ABD) 33 milyarder
- Seul (Güney Kore) 30 milyarder
TÜRKİYE'DE LİSTEDE!
İstanbul ise 28 milyarder ile 22. sırada yer aldı.
