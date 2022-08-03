FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. En çok o ürün pahalandı! TÜİK enflasyon rakamı sonrası duyurdu...

En çok o ürün pahalandı! TÜİK enflasyon rakamı sonrası duyurdu...

03.08.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temmuz ayına ilişkin enflasyon verisinin açıklanmasıyla fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler de belli oldu. Buna göre Temmuzda fiyatında en fazla artış yaşanan ürün yüzde 18,66 ile ilaçlar olurken, en çok yüzde 8,18 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları ucuzladı.

En çok o ürün pahalandı! TÜİK enflasyon rakamı sonrası duyurdu...

Tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 45,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79,60 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 49,65 olarak gerçekleşti.

Enflasyon verisiyle Temmuz ayında fiyatı en fazla artış ve azalış gösteren ürünler belli oldu. Temmuz ayında fiyatı en çok artan ürün ilaçlar olurken en fazla kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları ucuzladı.

Fiyatı en fazla artan ürünler, "İlaçlar yüzde 18,66, yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler yüzde 16,54, demiryolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yüzde 13,80, pirinç yüzde 12,63, spor, kamp ve açık hava eğlence malzemeleri yüzde 11,49, kitaplar yüzde 10,54, patates ve bazı yumru bitkiler yüzde 9,29, karayolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yüzde 9,08, sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) yüzde 8,49, makarna çeşitleri yüzde 7,91" oldu.

EN ÇOK KİŞİSEL ARAÇLARIN AKARYAKIT FİYATLARI UCUZLADI

En çok ucuzlayanlar ise "kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları yüzde 8,18, kümes hayvanları eti yüzde 6,25, çocuk giyim yüzde 2, mücevheratlar, saat ve kol saatleri yüzde 1,22, dana eti yüzde 0,49, kadın giyim yüzde 0,05, kuzu, koyun, keçi eti yüzde 0,03" olarak gerçekleşti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vergi, harç ve cezalara rekor artış geliyorVergi, harç ve cezalara rekor artış geliyor
2022 emekli promosyon ödemeleri 7 bin lirayı geçti...2022 emekli promosyon ödemeleri 7 bin lirayı geçti...
Asgari ücretliye kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı!Asgari ücretliye kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı!
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çok konuşulacak 'bin dolar' iddiası! KPSS...

Çok konuşulacak 'bin dolar' iddiası! KPSS...

Yediiklim Yayınları'ndan KPSS açıklaması: Kesinlikle tesadüf

Yediiklim Yayınları'ndan KPSS açıklaması: Kesinlikle tesadüf

En merak edilen veri açıklanıyor! Gözler TÜİK’te: Enflasyonun yüzde 80’in üzerine çıkması bekleniyor

En merak edilen veri açıklanıyor! Gözler TÜİK’te: Enflasyonun yüzde 80’in üzerine çıkması bekleniyor

Erken emeklilik hakkı! 4500 gün primle emekli olunur mu?

Erken emeklilik hakkı! 4500 gün primle emekli olunur mu?

Kış öncesi sebze ve meyve fiyatları için yeni karar!

Kış öncesi sebze ve meyve fiyatları için yeni karar!

Enflasyon rakamları açıklandı! Kritik...

Enflasyon rakamları açıklandı! Kritik...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

60 cm'lik bisepleriyle fenomen olmuştu! 55. yaş gününde öldü

60 cm'lik bisepleriyle fenomen olmuştu! 55. yaş gününde öldü

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Lezbiyen çift spermleri topladı! “Kokteyl yarattık”

Lezbiyen çift spermleri topladı! “Kokteyl yarattık”

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.