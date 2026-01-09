En düşük emekli aylığı bugün açıklanacak! Meclis'e gelecek rakam belli oldu

Milyonlarca çalışan ve emekli yeni yılda ne kadar zam aldığını öğrendi. Asgari ücretli yüzde 27, memur ve memur emeklisi yüzde 18,60, SSK ve Bağ-Kur emeklisi ise yüzde 12,19 oranında zam aldı. En düşük emekli aylığı alanlar ise bugün maaşlarının ne kadar zamlandığını öğrenecek.En düşük emekli aylığı 2025'in ikinci yarısı itibarıyla 16 bin 881 TL olmuştu. Yüzde 12,19 oranında zamlanması durumunda ise yeni maaşları 18 bin 939 TL oluyor.

AK Parti tarafından kök maaşı düşük olanların maaşının yükselmesi için gereken yasal çalışma Meclis'e sunulacak. En düşük emekli aylığı için son dönemece girilirken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ekonomi yönetiminin yaptığı toplantının ayrıntıları ortaya çıktı.

Sabah'tan Önder Yılmaz'ın haberine göre, AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında en düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren yaklaşık 15 maddelik kanun teklifinin hazırlıklarını tamamladı.

BAKAN IŞIKHAN NE DEMİŞTİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığı ile ilgili ortak bir neticeye ulaşıldığını kaydetmişti. Bakan Işıkhan, en düşük emekli aylığı ile ilgili şu sözleri kullanmıştı:

"Biz her zaman imkanlarımızın sonuna kadar kullanılmasından yana olduk, emeklilerimizin, emektarlarımızın yanında olduk, onları enflasyona ezdirmedik ve bu prensibimizi de genel anlamda devam ettiriyoruz. Yakın zamanda AK Parti Grup Başkanlığı bir toplantı gerçekleştirecek, prosedürler işleyecek ve Meclis'imizin gündemine gelerek orada yasalaşmasını bekliyoruz. Bu sürecin emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum"



EMEKLİ MAAŞI İÇİN ZİRVENİN AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI

Hükümet 16 bin 881 TL olan en düşük emekli maaşına ilişkin zam senaryolarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in katıldığı toplantıda masaya yatırdı. Bütçe imkanları doğrultusunda en düşük emekli aylığının nasıl arttıralabileceği tartışıldı.



EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI İÇİN O RAKAM MASAYA GELDİ

Toplantıda iki senaryo masaya yatırıldı. Birinci senaryoda yüzde 12.19 TL zam yapılması halinde en düşük emekli maaşı 18 bin 939 TL'ye yükselecekti. 4 milyon 232 bin kişinin alacağı bu maaş zammı bütçeye 60 milyara yakın bir etkisi yapacaktı. İkinci senaryoda da memur ve memur emeklilerine yapılan 18.6'lık oranda artış yapılması mercek altına alındı.

Buna göre hükümet, en düşük emekli aylığına memurlara verilen zam oranı kadar yüzde 18.6 oranında zam yapacak. Bu doğrultuda 16 bin 881 TL olan en düşük emekli aylığı 20 bin 20 TL'ye çıkacak.



BÜTÇEYE ETKİSİ NASIL OLACAK?

Bu maaştan yararlanacak vatandaş sayısı da 4 milyon 692 bine çıktı. Bu artışın bütçeye etkisi ise 6 ayda 70 milyar TL olarak hesaplandı. Zamma ilişkin düzenleme bugün TBMM'ye sunulacak. Teklif, bugün AK Parti Grup Başkanı Güler tarafından kamuoyuna açıklanacak.

Aynı zamanda torba teklifte asgari ücret işveren desteğinin 1000 TL'den 1270 TL'ye çıkarılmasına ilişkin düzenleme de yer alacak.



ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

SSK ve Bağkur emekli zammı ödemeleri 17 Ocak'ta başlayacak ve 26'sına kadar sürecek. Teklif yetişirse emekliler yeni maaşını 20 bin TL üzerinden alacak.



İşte emekli maaşı ödeme takvimi: