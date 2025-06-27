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Emekli ve asgari ücretli Temmuz'u bekliyordu! Bakan Işıkhan'dan ara zam için ilk mesaj geldi, kesin konuştu

3 Temmuz'da TÜİK Haziran ayının enflasyon oranını açıklayacak. 6 aylık enflasyon farkının belli olmasının ardından milyonlarca emeklinin maaşlarına da zam yapılacak. En düşük emekli aylığının güncellenmesi için ise Meclis'te düzenleme yapılması gerekiyor. Konu ile ilgili detaylar merak edilirken kulis bilgisi de geldi. Buna göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, enflasyonun açıklanmasının ardından en düşük emekli aylığında yapılacak artışın belli olacağını söyledi.

Emekli ve asgari ücretli Temmuz'u bekliyordu! Bakan Işıkhan'dan ara zam için ilk mesaj geldi, kesin konuştu
Ezgi Sivritepe

Milyonlarca emekli Temmuz ayında yüzde kaç ara zam alacağını merak ediyor. Gözler TÜİK'in Haziran ayı enflasyon oranındayken aynı zamanda maaşlar ile ilgili hükümetten açıklama da bekleniyor. Konu hakkında herhangi bir açıklama gelmezken zam oranlarının belli olmasına sayılı gün kala kulis bilgisi ortaya çıktı.

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BAKAN IŞIKHAN'DAN İLK MESAJ GELDİ!

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti vekilleri ile bir araya geldi. Milletvekilleri, emeklilerin maddi olarak zor durumda olduğunu ve maaş artışı konusunda mutlaka bir düzenleme yapılması gerektiğini, sahada en fazla emeklilerin serzenişleri ile karşı karşıya kaldıklarını ifade etti. Bakan Işıkhan ise Temmuz ayında en düşük emekli aylığında artışa gidileceğinin mesajını verdi.
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EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Işıkhan, Maliye ile Cumhurbaşkanlığı bünyesinde çalışma yapıldığını ifade ederek, enflasyon oranının belli olmasının ardından en düşük emekli aylığında yapılacak artışın belli olacağını ifade etti. Milletvekilleri ise sadece enflasyon oranında yapılacak zammın yeterli olmayacağına dikkat çekti. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta da Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:
“Emeklilerimizin durumunu takip ediyoruz. Evet, 4 milyona yakın emeklimizin en düşük maaşı aldığının farkındayız, bununla ilgili de çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah en kısa sürede bu konuyla ilgili çalışmalar kamuoyuyla paylaşılır”
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ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?

En çok merak edilen konulardan biri de asgari ücrete ara zam olacak mı? sorusu. milletvekilleri Işıkhan’ın açıklamalarından ‘Asgari ücrete ara zam yapılması ihtimalinin, yapılmama ihtimalinden daha düşük olduğu’ izlenimini edindiler.

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Öte yandan, Bağ-Kur’luların emeklilikleri için gerekli olan 9 bin prim gün sayısının 7.200’e düşürülmesi konusunda verilen sözlerin hatırlatılması üzerine de Bakan Işıkhan, bu konuda da çalışma yapıldığını, ancak henüz bir takvimlendirmenin olmadığını kaydetti. Bu konunun çok yönlü ele alınması gerektiğini, sadece kendilerinin karar veremeyeceğini belirten Işıkhan, sosyal güvenlikte en önemli kriter olan aktif/pasif oranlarına dikkat çekti. Türkiye’de şu anda bir emekliye karşılık 1,6 çalışan bulunuyor. Uluslararası standartlara göre ise sosyal güvenlik sisteminde 3,5- 4 çalışana karşı 1 emekli olması gerekiyor. Özellikle, son iki yıldır EYT’nin etkisiyle Türkiye’de aktif pasif dengesi daha da bozulmuştu.

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