En düşük emekli maaşı 17 bin lira olmayacak ama… Bakan Işıkhan, ‘15-20 gün içinde açıklayacağız’ diyerek duyurdu: Seyyanen zam değil bölgesel destek

Emekli maaşı Temmuz ayında bir kez daha 6 aylık enflasyon oranında artacak. Ancak seyyanen zam konusu emeklinin gündeminden düşmüyor. Temmuz öncesi herhangi bir zam yapılmayacağı kulislere yansırken, hayat pahalılığı karşısında emekliyi korumak için yeni birtakım önlemlerin hazırlığına başlandığı öğrenildi.

Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ‘Sosyal yardımlar’ bütçesinden karşılanmak üzere emeklilere bölgesel bazı destekler verilmesinin planlandığı dile getirildi. En düşük emekli aylığı alan ve hanede başka bir geliri olmayan, kirada oturan emeklilere her ay destek verilecek. Emeklilerden belli şartları sağlaması istenecek. Buna göre büyükşehirlerde oturana kira desteği, Doğu illerinde kirada yaşayanlara ise doğal gaz ya da odun-kömür desteği verilmesi için çalışmalar yürütülüyor.

BAKAN IŞIKHAN’DAN EMEKLİ MAAŞI ZAMMI AÇIKLAMASI

En düşük emekli maaşı 7500 liradan 10 bin liraya yükseltilmişti. Ancak seçim öncesi bu rakamda bir seyyanen zam beklentisi vardı. O beklenti karşılık bulmazken gözler Temmuz ayına çevrilmişti. Beklenti ise emekli aylıklarının asgari ücret seviyesine yani 17 bin liraya yükseltilmesiydi. Dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşlarının asgari ücret seviyesine getirilmeyeceğini AK Parti Grup Toplantısı öncesinde açıkladı.

Emeklilere yönelik bir zam çalışması olup olmayacağı yönünde bir soruya cevap veren Işıkhan “Yok, hayır. Genelde yüzdesel artışlar olacak. Örneğin ulaşımda, örneğin kargoda, ziyaret edilen yerlerde. Aslında bakanlıklarımızın benzer uygulamaları var. Biz bakan yardımcılarımızla, tüm bakanlarla ve yardımcılarıyla iletişim hâlindeyiz. Somutlaştırdığımızda sizinle paylaşacağız. Çünkü başlangıç tarihini artık belirlememiz lazım” ifadelerine yer verdi.

EMEKLİ KART UYGULAMASI YOLDA

Edinilen bilgiye göre hükümetin en düşük emekli maaşı alanlar için planı da ortaya çıktı. 10 bin TL maaş alan emekliye temel ihtiyaçlarının karşılanması konusunda destek verileceği öğrenildi. Bu doğrultuda şartları sağlayan emeklilere marketlerde kullanabileceği emekli kartı verilmesi planlanıyor.

KAMUDA TASARRUF EDİLİP EMEKLİYE VERİLECEK

İlgili bakanlıklar ise maliyet analizi çalışmalarına başlamış durumda. Kamuda uygulanacak sıkı tasarruf tedbirleri ile harcamaların kontrol altına alınmasından sonra, tasarruf edilecek miktarın doğrudan sosyal yardımlara aktarılacağı da belirtiliyor.

"EMEKLİYE DESTEĞİ 15-20 GÜN İÇİNDE AÇIKLAYACAĞIZ"

Bakan Işıkhan emekli destek paketi için tarihi de açıkladı. Işıkhan, “Emekliler Yılı ile ilgili olarak birçok bakanlıkla, özel sektör kuruluşuyla şu an protokollerimizi gerçekleştiriyoruz. Yavaş yavaş belli bir noktaya geldik. Yakın zaman içerisinde basın mensuplarını davet edeceğiz ve bir lansman gerçekleştireceğiz” derken, “Somut bir şey olmadığı sürece paylaşmam etik olmaz diye düşünüyorum ama 15-20 gün içinde, elde ettiğimiz ne kadar somut veri varsa, emeklilerimize ayrıcalık tanıyan, onları ön plana çıkaran, onları destekleyecek psikolojik, sosyal, ekonomik ve sağlık anlamındaki hizmetlerimizi, onların refahını artırma yönündeki her çalışmamızı paylaşacağız” ifadelerini kullandı.







