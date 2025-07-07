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En düşük emekli maaşı belli oldu, gözler tarihe çevrildi! Ne zaman hesaplara yatacak?

En düşük emekli maaşı ne zaman hesaplara yatacak? Milyonların bir süredir merakla beklediği rakam, 18 bin 881 TL olarak açıklandı. Böylece en düşük emekli maaşı rakamı artmış oldu. Peki, zamlı maaş ne zaman hesaplara yatacak? İşte emeklilerin zamlı maaşlarını hesaplarda görmek için beklediği o süreç ve tüm detaylar...

En düşük emekli maaşı belli oldu, gözler tarihe çevrildi! Ne zaman hesaplara yatacak?
Hande Dağ

En düşük emekli maaşı belli oldu. Milyonlarca emeklinin uzun süredir merakla beklediği rakam netleşti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında "14 bin 469 en düşük emekli maaş aylığı, TÜK verileri açısından yüzde 16.67 SSK ve Bağkur TÜFE artış oranını dikkate alarak 16 bin 881'ye yükseltmiş bulunuyoruz" ifadelerini kullanmıştı. AK Parti Grup Başkanından gelen açıklamayla en düşük emekli maaşınının 16 bin 881 lira olmasına karar verildi. Peki, yeni maaşlar ne zaman hesaba yatacak?

En düşük emekli maaşı belli oldu, gözler tarihe çevrildi! Ne zaman hesaplara yatacak? 1

ÖNCE GENEL KURUL, SONRA RESMİ GAZETE

CNN Türk'te yer alan habere göre; yeni rakamın devreye girebilmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Bu nedenle düzenlemenin öncelikle Meclis'ten geçmesi gerekiyor. Meclis Plan Bütçe Komisyonunda görüşülen torba kanun teklifinin 18. maddesine en düşük emekli maaşı eklendi. Sonrasında teklifin tümü kabul edildi. Önümüzdeki hafta da Genel Kurul'da kabul edilip yasalaşması bekleniyor. Sonrasında Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte en düşük emekli maaşı hesaplara yatabilecek.

En düşük emekli maaşı belli oldu, gözler tarihe çevrildi! Ne zaman hesaplara yatacak? 2

MİLYONLARCA EMEKLİYİ İLGİLENDİRİYOR

Peki, kaç kişi en düşük emekli maaşı alacak? Güler, konuyla ilgili açıklamasında "2025 Ocak ayı itibarıyla biz 14 bin 469 TL'ye yükseltilen en düşük emekli aylığı o tarih itibarıyla 16 milyon 500 bin civarında olan emekli sayımızda 3 milyon 716 bin civarında bir emeklimizi ilgilendiriyordu. Bu artışla bu oran 2025 Temmuz ayından itibaren 4 milyon 11 bin kişiye çıkıyor" ifadelerini kullanmıştı.

En düşük emekli maaşı belli oldu, gözler tarihe çevrildi! Ne zaman hesaplara yatacak? 3

Yasal sürecin tamamlanması kök maaşı zam alsa bile değişmeyenleri de ilgilendiriyor. Kök maaş bir emeklinin sigortalılık süresi, prim günü ve prime esas kazancı gibi kriterlere göre SGK tarafından hesaplanan ham maaşı anlamına geliyor. Zam oranı eklense bile bu hesaplama nedeniyle artış yaşanmayacak emeklilerin de aylığı yeni rakam olan 16 bin 881 liraya tamamlanacak.

En düşük emekli maaşı belli oldu, gözler tarihe çevrildi! Ne zaman hesaplara yatacak? 4

TBMM'DE EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞININ YÜKSELTİLMESİNE İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ GÖRÜŞÜLECEK

TBMM'de bu hafta Genel Kurul ve komisyon çalışmaları salı günü başlayacak. Genel Kurulda en düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin düzenlemeleri de içeren, 'Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşülecek. Teklife göre en düşük emekli aylığı 16 bin 881 liraya yükseltilecek.

En düşük emekli maaşı belli oldu, gözler tarihe çevrildi! Ne zaman hesaplara yatacak? 5

Genel Kurulda en düşük emekli aylığına ilişkin kanun teklifinin tamamlanması halinde geçen hafta görüşmelerine başlanan, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne devam edilecek. (DHA)

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