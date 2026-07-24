En düşük emekli maaşı belli oldu! Zam farkı ne zaman yatacak?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, milyonlarca emekliyi ilgilendiren taban maaş düzenlemesi kabul edildi. Meclis Başkanvekili Celal Adan'ın yönettiği birleşimde onaylanan düzenlemeyle en düşük emekli aylığında artışa gidildi. Kanun teklifinin kalan maddeleri üzerindeki görüşmeler ise devam ediyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için uygulanan en düşük emekli aylığı, yüzde 17,76 oranındaki artışla 20 bin TL'den 23 bin 552 TL seviyesine çıkarıldı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 23 BİN 552 TL'YE YÜKSELDİ

Kabul edilen düzenleme kapsamında, 6 aylık enflasyon farkı taban emekli aylığına yansıtıldı. Böylece teklif, TBMM Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaşma sürecinde önemli bir eşiği geride bıraktı. Buna karşın, kanun teklifinde yer alan diğer maddelerin görüşmeleri Meclis'te sürüyor.

ZAM FARKLARI RESMİ GAZETE'DEN SONRA HESAPLARA GEÇECEK

Temmuz ayında yürürlüğe giren maaş artışları sonrasında çok sayıda emekli zamlı aylığını almaya başladı. Ancak en düşük emekli aylığı üzerinden ödeme alan vatandaşların maaş farkları henüz hesaplara yatırılmış değil.

TBMM'deki sürecin tamamlanmasının ardından düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Yayım işleminin ardından, taban aylık kapsamındaki emeklilere ait zam farklarının hesaplara aktarılması öngörülüyor.