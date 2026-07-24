FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

En düşük emekli maaşı belli oldu! Zam farkı ne zaman yatacak?

TBMM Genel Kurulu, en düşük emekli aylığını yüzde 17,76 zamla 23 bin 552 TL'ye yükselten düzenlemeyi kabul etti. Zam farklarının ödenmesi ise Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yapılacak.

En düşük emekli maaşı belli oldu! Zam farkı ne zaman yatacak?
Aleyna Türkmen

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, milyonlarca emekliyi ilgilendiren taban maaş düzenlemesi kabul edildi. Meclis Başkanvekili Celal Adan'ın yönettiği birleşimde onaylanan düzenlemeyle en düşük emekli aylığında artışa gidildi. Kanun teklifinin kalan maddeleri üzerindeki görüşmeler ise devam ediyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için uygulanan en düşük emekli aylığı, yüzde 17,76 oranındaki artışla 20 bin TL'den 23 bin 552 TL seviyesine çıkarıldı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 23 BİN 552 TL'YE YÜKSELDİ

Kabul edilen düzenleme kapsamında, 6 aylık enflasyon farkı taban emekli aylığına yansıtıldı. Böylece teklif, TBMM Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaşma sürecinde önemli bir eşiği geride bıraktı. Buna karşın, kanun teklifinde yer alan diğer maddelerin görüşmeleri Meclis'te sürüyor.

ZAM FARKLARI RESMİ GAZETE'DEN SONRA HESAPLARA GEÇECEK

Temmuz ayında yürürlüğe giren maaş artışları sonrasında çok sayıda emekli zamlı aylığını almaya başladı. Ancak en düşük emekli aylığı üzerinden ödeme alan vatandaşların maaş farkları henüz hesaplara yatırılmış değil.

TBMM'deki sürecin tamamlanmasının ardından düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Yayım işleminin ardından, taban aylık kapsamındaki emeklilere ait zam farklarının hesaplara aktarılması öngörülüyor.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İslam Memiş'ten altın sahiplerine uyarı! Rekor için tarih verdiİslam Memiş'ten altın sahiplerine uyarı! Rekor için tarih verdi
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 160 bin 999 liraya gerilediAltının kilogram fiyatı 6 milyon 160 bin 999 liraya geriledi

Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı bağkur emekli en düşük emekli maaşı ssk tbmm
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ezber bozan atama! Ülke tarihinde ilk kez bir kadın dışişleri bakanı oldu

Ezber bozan atama! Ülke tarihinde ilk kez bir kadın dışişleri bakanı oldu

20 yaşındaki genç çiftin feci sonu

20 yaşındaki genç çiftin feci sonu

Beşiktaş Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı!

Beşiktaş Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı!

Show TV işine son vermişti! Hemen rakip kanalla anlaştı

Show TV işine son vermişti! Hemen rakip kanalla anlaştı

Tarım Bakanlığı doğruladı: Ünlü peynir markasının içinden bakın ne çıktı

Tarım Bakanlığı doğruladı: Ünlü peynir markasının içinden bakın ne çıktı

Tabela yine değişecek! Akaryakıta zam geliyor

Tabela yine değişecek! Akaryakıta zam geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.