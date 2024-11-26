FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. En düşük emekli maaşı için 15 bin TL'nin de üzerine çıktı! 'Daha fazla bir artış' Emekli zammında çarpıcı rakam

En düşük emekli maaşı için 15 bin TL'nin de üzerine çıktı! 'Daha fazla bir artış' Emekli zammında çarpıcı rakam

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
26.11.2024 13:53
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaş zammı milyonlar tarafından merak edilirken zam oranlarıyla ilgili çeşitli tahminler ve beklentiler konuşuluyor. Şu an 12 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşına ise ne kadar zam yapılacağı merak konusu. Ekonomist Muhammet Bayram yüzde 16 ya da yüzde 17'lik bir artıştan ziyade daha fazla bir artış yapılacağını tahmin ettiğini belirterek iki rakam arasındaki bir artışa değerlendirmesinde yer verdi. İşte emekli zammı ile ilgili detaylar...

En düşük emekli maaşı için 15 bin TL'nin de üzerine çıktı! 'Daha fazla bir artış' Emekli zammında çarpıcı rakam

En düşük emekli maaşı ve emekli maaşları ne kadar olacak? Emekli zammı ne kadar olacak? Milyonlarca emekli yıl sonuna artık sayılı günler kala bu soruların yanıtını merak ediyor. Bazı rakamlar günler geçtikçe netlik kazanmaya başlarken özellikle en düşük emekli maaşı konusu ayrıca merak uyandırıyor. Ekonomist Muhammet Bayram, en düşük emekli maaşına dair çarpıcı tahminlerde bulundu.

iStock-1406252463 (5)

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Ekol TV canlı yayınında konuşan ekonomist Muhammet Bayram; memur ve emekli maaşlarında neler olacağına ve en düşük emekli maaşında nasıl bir güncelleme olacağına dair soruya yanıt verdi.

e5

Muhammet Bayram değerlendirmelerinde şu ifadeleri kullandı:

e1

Memur emeklileri ve SGK Bağkur emeklilerini ayırmak gerekiyor. Memur emeklileri memurlar gibi toplu sözleşme zammı artı enflasyon farkı alıyorlar. Şu anda 6 aylık fark, çünkü ilk yılın ilk 6 ayındaki farkı aldılar kendileri yüzde 24'lük fark alındı. Şu anda 2. 6 aylık fark alınacak. Şu anda 2. 6 aylık fark için 4 aylık enflasyon farkımız yüzde 12 olarak belirlendi. Yıllıkta da yüzde 39.77'lik yani 2024'ün ocağından ekimine kadarki yıllık enflasyon yüzde 39.77. 2 aylık enflasyonumuz tahmini olarak bu ay bir miktar yüksek çıkması beklenmekte yüzde 2'ler civarında, aralık ayı enflasyon yüzde 1,5'lar civarında olursa eğer Merkez Bankası'nın yüzde 44 yıl son tahminini tutturmuş olacak. Bu da son 6 aylık enflasyonu yüzde 16 ile yüzde 17'yi işaret ediyor bize. Şimdi yüzde 16 ila yüzde 17 tahmini bir enflasyon farkımız olursa SGK ve Bağkur emeklileri doğrudan bu farkı alacaklar. Herhangi bir artış refah pay artışı olmazsa. Ama memur emeklisi toplu sözleşme zammından kaynaklı 2 puanlık bir kaybı var. Çünkü onlar temmuzda yüzde 10 artı enflasyon fark almışlardı. Şimdi yüzde 6 artı enflasyon fark alacaklar.

e2

O yüzden yüzde 14 ile yüzde 15 arasında memur emeklisinin bir negatif bir durumu var burada.

e3

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ama burada en önemli yer en düşük emekli maaşı. Şimdi 15 milyona yakın emeklimiz var. EYT'nin maliyeti zaten ortada ve sosyal desteklerinin bir hayli arttığı dönemden geçiyoruz, GSS prim borçları silinecek, devletin burada sosyal anlamda ciddi bir şekilde yükü fazla ancak en düşük emekli maaşı şu anda 12 bin 500 lira. Bu tutarla neredeyse geçilmek mümkün değil şu andaki halihazır durumda. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı her defasında emeklinin, emekçinin hakkını ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz açıklamasında bulunuyor. Burada yüzde 16 ya da yüzde 17'lik bir artıştan ziyade daha fazla bir artış yapılarak en az 15 bin en fazla 17 bin 500 aralığında bir artış olacağını düşünüyorum, tahmin ediyorum ve bununla beraber 2024 yılı biliyorsunuz emekliler yılı ilan edildi, emeklilere bir sürü fırsat var, indirimler var, zincir marketlerde, posta telgrafta, hava yollarında... Bunun gibi alım gücünü artıran fırsatlarla emeklinin biraz daha maaş artışından ziyade alım gücü artırmaya ilişkin önlemler alınabilir.

e4

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı emekli maaş zammı emekli maaşları emekli zammı en düşük emekli maaşı Emekli maaşları ne kadar olacak emekli maaşı zammı
En Çok Okunan Haberler
Bahçeli’nin ‘İmralı ile görüşsünler’ çağrısına DEM Parti'den yanıt

Bahçeli’nin ‘İmralı ile görüşsünler’ çağrısına DEM Parti'den yanıt

Trump göreve başlamadan kararlarını duyurmaya başladı!

Trump göreve başlamadan kararlarını duyurmaya başladı!

Bahçeli'den İmamoğlu göndermeli '42 davar' yanıtı

Bahçeli'den İmamoğlu göndermeli '42 davar' yanıtı

Asgari ücret için 'Bilgi edindim' deyip net rakam verdi!

Asgari ücret için 'Bilgi edindim' deyip net rakam verdi!

'Gramda sene sonunu o seviyede kapatmamız işten bile değil'

'Gramda sene sonunu o seviyede kapatmamız işten bile değil'

Emeklilik sistemi için yeni bir talep!

Emeklilik sistemi için yeni bir talep!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.