En düşük emekli maaşı için 15 bin TL'nin de üzerine çıktı! 'Daha fazla bir artış' Emekli zammında çarpıcı rakam

En düşük emekli maaşı ve emekli maaşları ne kadar olacak? Emekli zammı ne kadar olacak? Milyonlarca emekli yıl sonuna artık sayılı günler kala bu soruların yanıtını merak ediyor. Bazı rakamlar günler geçtikçe netlik kazanmaya başlarken özellikle en düşük emekli maaşı konusu ayrıca merak uyandırıyor. Ekonomist Muhammet Bayram, en düşük emekli maaşına dair çarpıcı tahminlerde bulundu.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Ekol TV canlı yayınında konuşan ekonomist Muhammet Bayram; memur ve emekli maaşlarında neler olacağına ve en düşük emekli maaşında nasıl bir güncelleme olacağına dair soruya yanıt verdi.

Muhammet Bayram değerlendirmelerinde şu ifadeleri kullandı:

Memur emeklileri ve SGK Bağkur emeklilerini ayırmak gerekiyor. Memur emeklileri memurlar gibi toplu sözleşme zammı artı enflasyon farkı alıyorlar. Şu anda 6 aylık fark, çünkü ilk yılın ilk 6 ayındaki farkı aldılar kendileri yüzde 24'lük fark alındı. Şu anda 2. 6 aylık fark alınacak. Şu anda 2. 6 aylık fark için 4 aylık enflasyon farkımız yüzde 12 olarak belirlendi. Yıllıkta da yüzde 39.77'lik yani 2024'ün ocağından ekimine kadarki yıllık enflasyon yüzde 39.77. 2 aylık enflasyonumuz tahmini olarak bu ay bir miktar yüksek çıkması beklenmekte yüzde 2'ler civarında, aralık ayı enflasyon yüzde 1,5'lar civarında olursa eğer Merkez Bankası'nın yüzde 44 yıl son tahminini tutturmuş olacak. Bu da son 6 aylık enflasyonu yüzde 16 ile yüzde 17'yi işaret ediyor bize. Şimdi yüzde 16 ila yüzde 17 tahmini bir enflasyon farkımız olursa SGK ve Bağkur emeklileri doğrudan bu farkı alacaklar. Herhangi bir artış refah pay artışı olmazsa. Ama memur emeklisi toplu sözleşme zammından kaynaklı 2 puanlık bir kaybı var. Çünkü onlar temmuzda yüzde 10 artı enflasyon fark almışlardı. Şimdi yüzde 6 artı enflasyon fark alacaklar.

O yüzden yüzde 14 ile yüzde 15 arasında memur emeklisinin bir negatif bir durumu var burada.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ama burada en önemli yer en düşük emekli maaşı. Şimdi 15 milyona yakın emeklimiz var. EYT'nin maliyeti zaten ortada ve sosyal desteklerinin bir hayli arttığı dönemden geçiyoruz, GSS prim borçları silinecek, devletin burada sosyal anlamda ciddi bir şekilde yükü fazla ancak en düşük emekli maaşı şu anda 12 bin 500 lira. Bu tutarla neredeyse geçilmek mümkün değil şu andaki halihazır durumda. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı her defasında emeklinin, emekçinin hakkını ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz açıklamasında bulunuyor. Burada yüzde 16 ya da yüzde 17'lik bir artıştan ziyade daha fazla bir artış yapılarak en az 15 bin en fazla 17 bin 500 aralığında bir artış olacağını düşünüyorum, tahmin ediyorum ve bununla beraber 2024 yılı biliyorsunuz emekliler yılı ilan edildi, emeklilere bir sürü fırsat var, indirimler var, zincir marketlerde, posta telgrafta, hava yollarında... Bunun gibi alım gücünü artıran fırsatlarla emeklinin biraz daha maaş artışından ziyade alım gücü artırmaya ilişkin önlemler alınabilir.