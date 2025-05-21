En düşük emekli maaşı için rakam verdi! 'Refah payı, seyyanen artış' detayına dikkat çekti... Zamları tek tek açıkladı

Emekli maaşı zammı milyonlarca emeklinin gündeminde. Son gelen enflasyon verisinin ardından hesaplamalar yapılmaya başlanırken geriye iki aylık enflasyon verisinin de açıklanması kaldı. Bunun neticesinde maaşlara yapılacak olan zam oranı netlik kazanacak. Bir yandan da 'En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?' sorusu gündemdeki yerini koruyor. Milyonlarca emekli bu sorunun yanıtına kilitlenmişken gözler uzmanlardan gelecek açıklamalara çevrildi.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMINDA SON DURUM

Temmuz ayında yapılacak maaş zamlarında emeklilere enflasyon farkı yansıtılacak. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, TÜİK tarafından açıklanan ve piyasa katılımcıları anketindeki veriler doğrultusunda yaptığı hesaplamalara göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 18.09, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 16.97 oranında maaş artışı yapılacağını belirtti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Erdursun, en düşük emekli maaşı ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Buna göre Erdursun en düşük emekli maaşına dair "Mevcut en düşük emekli maaşı 14.469 TL. Bu oranlarla birlikte temmuz ayında en düşük maaş yaklaşık 17.086 liraya çıkabilir" ifadelerini kullandı.

MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI

Öte yandan Erdursun, memur emeklilerinin maaş artış oranının daha düşük olacağına dikkat çekip "Memur emeklileri için yüzde 16.97 oranında bir artış bekleniyor" değerlendirmesini yaptı.

"REFAH PAYI, SEYYANEN ARTIŞ, İNTİBAK GİBİ DÜZENLEMELER OLMAZSA..."

YouTube kanalında değerlendirmesini aktaran Erdursun şu ifadeleri kullandı:

Ayrıca refah payı, seyyanen artış, intibak gibi düzenlemeler olmazsa memur ve memur emeklerine yüzde 16.97, SSK ve Bağkur emeklerine yüzde 18.09 oranında enflasyon farkı verilecek. Ben birkaç aydır Temmuz ayında yüzde 18 gibi bir farkın çıkabileceği yönünde sürekli hesaplamalar yapıyorum. Piyasa katılımcıları anketinden çıkan sonuçlar da bizi doğrulamış oluyor. Şu çok önemli; SSK Bağkur, emekli sandığı emeklileri memurlara seyyanen ayrıca bir artış yapılmaz ise, refah payı verilmez ise, intibak düzenlemesi olmaz ise, SSK ve bağkurlulara yüzde 18.09, memur ve memur emeklerine yüzde 16.97 oranında artış olacak. Yani şöyle söyleyebiliriz. En düşük emekli aylığı 14 bin 469 lira. Bu durumda en düşük emekli aylığının size kaç lira olacağını söyleyeyim. En düşük emekli aylığı bu oranlar çıkarsa 17 bin 086 lira. Yaklaşık 17 bin 100 lira. Hep şunu söylüyordum. Temmuz ayında en düşük emekli aylığı yaklaşık 17.000 - 17.250 lira civarında olur diyordum. Şimdi piyasa katılımcıları anketinden çıkan sonuçlar da dediğimiz gibi bizi doğruluyor. 17.086 lira böyle bir durum ortaya çıkarsa en düşük emekli aylığı olacak"

DİĞER EMEKLİ AYLIKLARI NE KADAR OLACAK?

Devamında Erdursun şu ifadeleri kullandı:

"Peki diğer aylıklar ne olacak? Mesela bir kişinin aylığı 20 bin lira emekli aylığı alıyorsa SSK ve Bağkurda bu durumda da 20 bin lira 23.618 liraya çıkar. 25 bin lira emekli aylığı alıyorsa bir kişi, bu kişinin emekli aylığı 29 bin 522 liraya çıkar. 30 bin lira oluyorsa SSK ve Bağkur emeklisi yüzde 18.09'la 35 bin 427 liraya çıkar ama memur ve memur emeklilerinde oran daha az olacak gibi gözüküyor. Yüzde 16.97. Bir memur emeklisi 25 bin lira emekli aylığı alıyorsa yüzde 16.97'lik artışla 29.242 liraya çıkar. 30 bin lira devlet memuru emekli aylığı alıyorsa şayet bu durumda da emekli aylığı 35 bin 91 lira olur. Yani memursanız yaklaşık yüzde 16.97, yüzde 17 gibi düşünebilirsiniz. SSK ve Bağkur emeklileri de yaklaşık yüzde 18 düşünebilirler. Bu oranlarda emekli aylıklarına artış olacak gibi gözüküyor. Ocak ayının enflasyonunu biliyoruz. Şubat ayının biliyoruz. Mart ayını biliyoruz. Nisan ayını biliyoruz. Mayıs ayının içindeyiz. Mayıs ayı bittikten sonra Haziran ayının 3'ünde Mayıs ayının enflasyonu açıklanacak. Haziran ayı bittikten sonra da Temmuz ayının 3'ünde Haziran ayının enflasyonu açıklanacak ve 6 aylık enflasyon farkı SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklilerine ve memurlara bu farklar verilecek"