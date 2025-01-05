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En düşük emekli maaşı için rakam verdi! 'Refah payını kapsayan düzenleme' deyip açıkladı 'Milyonları ilgilendiriyor'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
05.01.2025 08:29
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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Şu an 12 bin 500 TL olan emekli maaşı 13 bin TL'ye mi, 14 bin TL'ye mi yoksa 15 bin TL'ye mi çıkacak? Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından gözler en düşük emekli maaşı ile ilgili yapılması beklenen düzenlemeye çevrildi. Ekonomist Prof. Dr. Abdulkadir Develi 'refah payını da kapsayan bir düzenleme' ifadelerini kullanırken en düşük emekli maaşı için beklentinin yoğunlaştığı aralığı açıkladı.

En düşük emekli maaşı için rakam verdi! 'Refah payını kapsayan düzenleme' deyip açıkladı 'Milyonları ilgilendiriyor'

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Merakla beklenen son enflasyon verisinin de açıklanmasıyla beraber milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisinin maaşlarıyla ilgili hesaplar tamamlandı. Şimdi en düşük emekli maaşı alan emekliler maaşlarına bir zam olup olmayacağını ve yeni dönemde ne kadar emekli maaşı alacaklarını merak ediyor. Bununla ilgili kanuni bir düzenleme beklentisi bulunurken yeni rakamın kaça çıkacağı araştırılıyor. Peki, maaşlara refah payı gelecek mi? Ekonomist Prof. Dr. Abdulkadir Develi, en düşük emekli maaşı ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

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CNN Türk canlı yayınında konuşan Ekonomist Prof. Dr. Abdulkadir Develi, emekli maaşlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

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"Memur emeklisi farklı ki onun biliyorsunuz özellikle toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla 3 aşağı 5 yukarı belli oldu; 11.54'lük bir artış durumu söz konusu. Dolayısıyla biz burada özellikle SSK ve Bağkur emeklilerine bakacağız ki buna dair de bir düzenleme yapılmıştı. Tabii buradaki artış ve kök maaş uygulaması yani bu kavramları çok iyi bir şekilde anlamak gerekiyor öncelikle. Çünkü bilindiği üzere 7 bin 500'dü, sonra geçtiğimiz Ocak ayında bu 10 bine çıktı, Temmuz ayında 12 bin 500 oldu ve şu anda da yapılacak olan yeni düzenlemeyi bekliyor.

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Şimdi şöyle bir durum söz konusu; 12 bin 500 lira alt limit emekli maaşında, burada Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın da ifade ettiği gibi biz buradaki asgariyi de artırmak durumundayız dedi. Peki bu artış o yüzde 15.75'lik artış ki enflasyon farkından bahsediyorum ben yine tekrar altını çiziyorum SSK ve Bağkur emeklilerinden bahsediyoruz burada. Peki bu nasıl yansıyacak, temel soru burada.

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"BU MİLYONLARI İLGİLENDİREN BİR HUSUS"

16 milyon emekli var şu anda, bunun yaklaşık yüzde 23'ü yani 3.7 milyon emeklimiz 12 bin 500 lira maaş alıyor. Yani bu milyonları ilgilendiren bir husus. Emeklilerin bazıları buradaki rakamda da olduğu gibi 12 bin 500'ün altında bir kök ücrete sahipler kök maaşa sahipler. Dolayısıyla biz buradan gelecek olan yüzde 15.75 mesela kök maaş 10 bin emeklimizin yüzde 15.75'lik bir artış var 6 aylık enflasyon farkı, bunu eklediğimiz zaman bile 12 bin 500'ü bulmuyor 12 bin 500 olan maaşı zaten düzenlemeyle olan maaşı zaten 12 bin 500'de kalacak. Dolayısıyla burada iki tane beklenti var. Birincisi alt limitin ne olacağı... 12 bin 500'dü bu ne kadar yukarı çıkacak? Diğer bir nokta ise zaten enflasyon farkından doğacak olan fark. O fark da yüzde 15.75. Yani bu ikisi beraber emekli maaşı bu noktada oluşturacak.

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"KAPSAMLI BİR DÜZENLEMEYE İHTİYAÇ VAR"

Biz Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısının ifadelerine baktığımız zaman; burada bir kanuni bir değişikliğe ihtiyaç var. Burada alt limit 12 bin 500. Peki bu ay ne olacak bu? Yani 13 mü olacak 14 mü olacak 15 mi olacak. Bunun öncelikle bu noktada alt limitin belirlenmesi gerekiyor. Tabii burada kapsamlı bir düzenlemeye de ihtiyaç var burada.

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14 BİN TL Mİ 15 BİN TL Mİ OLACAK?

Özellikle bu refah payını kapsayan düzenleme destek... Az önce söylemiş olduğum gibi toplam emeklilerin sadece yüzde 23'ünü ilgilendiriyor ki yaklaşık rakam da 3.7 milyon kişiyi ilgilendiren bir husus. Geri kalan yukarıda kalanlar ise sadece burada ilave bir düzenleme durumu söz konusu olmaz ise enflasyon farkını alacaklar ve ona göre de maaşlar hesaplanacak. Dolayısıyla burada temel soru 12 bin 500 lira maaş alanlar yani buradaki düzenleme ne kadar olacak ki az önce söylediğim gibi 7 bin 500'dü, 12 bin 500'e çıktı Temmuz ayında, şu anda da beklenti ne olacak? Hani burada 14 mü olacak 15 mi olacak?

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14 bin 468 burada sadece enflasyon farkıyla beraber rakam bu. Fakat bu bütün emekliler için geçerli olmuyor eğer burada kök maaşa dair bir düzenleme olmaz ise. Az önce söylemiş olduğum gibi 10 bin lira alan bir emekli vatandaşımız buradaki farktan dolayı işte 11 bin 500 alacak fakat zaten 12 bin 500 alıyor şu anda zaten. Dolayısıyla burada bir değişiklik durumu söz konusu olmuyor. Bunun üstesinden gelmek için burada taban fiyat uygulamasının 12 bin 500'ün ne kadar yukarı çıkacağının aynı zamanda kanunla belirlenmesi gerekiyor.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Geçmişteki örneklerde 2 bin 500'erlik bir artış durumu söz konusu. Şu anda 12 bin 500 var. Tabii bunu bütçede dikkate alınacak. Çünkü bizatihi bütçeyi ilgilendiren bir mevzu bu. Asgari ücrette birazcık daha şart parametreler farklı fakat burada bizatihi bütçeyi ilgilendiren bir husus. Fakat burada özellikle emeklilerin de beklentisi olduğundan dolayı burada bir artış durumu söz konusu olacaktır. Fakat işte burada rakam aramak hakikaten çok zor yani. Ama beklenti böyle 14 bin - 15 bin TL bandında tekrar bir en düşük emekli maaşının bu noktada getirilmesi diye söyleyebilirim.

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CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ'IN AÇIKLAMALARINA YORUM

Benim burada anlamış olduğum; kök maaş uygulamasının üzerindeki uygulanan o en düşük emekli maaşı bu olacak söylemi. Yani burada asgari derken hani diğer ücretler arttı, burada en düşük emekli maaşına dair en düşük ücret bu noktada 12 bin 500 olarak kalmayacaktır gibi bu noktada biz anlıyoruz. Dolayısıyla burada benim anladığım bu noktada en düşük emekli maaşına dair ücretin bu düzeyde kalmayacağı ve artırılacağı noktasında ki bu da zaten olmak durumunda yoksa birçok kişi enflasyon artışına rağmen 12 bin 500 üzerine maaşını çıkartamıyorum maalesef. Dolayısıyla burada bu en düşük emekli maaşının artırılması düzenlemeyle gerekiyor.

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Burada 12 bin 500 en düşük emekli maaşı bunun ne kadar yukarıya taşınacağı aslında temel soru burada. Bunun altında kalan dediğim gibi yaklaşık olarak 3.7 milyon kişi burada. Yani toplam emeklilerin yüzde 23'ü 12 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşını alıyor. Dolayısıyla düzenleme yapılmaz ise kök maaşlar üzerinden artış olacağından dolayı birçok kişi bu söylemiş olduğum kategoride 12 bin 500 lirayı geçemiyor zaten, 12 bin 500'de kalıyor tekrar, bir maaşta değişiklik durumu söz konusu olmuyor. Dolayısıyla burada asgari olarak ki Cevdet Yılmaz Bey'in ifade etmiş olduğu şey de bu aslında, en düşük emekli maaşının bu noktada artırılma gündemidir yani kanuni düzenleme zaten bunun için geçerlidir. O yüzden biz işte 12 bin 500 kaça çıkacak 13'e mi, 14'e mi 15'e mi? İşte bu bütçe dengeleri gözetilerek bu yapılacaktır diye düşünüyorum asıl nokta burası.

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"REFAH PAYINI DA KAPSAYAN BİR DÜZENLEME"

Onlarla ilgili de aynı zamanda refah payını kapsayan bir artış da olarak da biz bunu nitelendirebiliriz yani diğer bütün emekliler, memurlar enflasyon rakamları doğrultusunda veya toplu sözleşmeden belirlenen şartlara göre maaş artışı gerçekleşirken burada biz 12 bin 500'ü şimdi 14 bin 500'e çıkarttığımız zaman burada ciddi bir artış durumu söz konusu olacak. Dolayısıyla bu aynı zamanda refah payını da kapsayan bir düzenleme olacak. Zaten 14 bin 500 üzerinde olanlar da ilave olarak da ne alacaklar burada enflasyon farkını alacaklar"

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