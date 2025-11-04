En düşük emekli maaşı için rakam verdi! Seyyanen zam ve refah payı için...

Emekli maaş zammı ne kadar olacak? Memur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar olacak? Milyonlarca memur ve emekli, TÜİK tarafından açıklanan ekim ayı enflasyon rakamlarıyla beraber maaş zammı hesabı yapmaya başladı. 4 aylık enflasyon farkı netleşirken geriye maaş zammının netleşmesi için 2 aylık enflasyon verisi kaldı. Peki, güncel hesaplamalara ve tahminlere göre emekli maaşı ne kadar zamlanacak? Memur maaşı zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Seyyanen zam ya da refah payı gelecek mi? Uzman isimlerden değerlendirmeler geldi.

SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİ, MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ ZAMMI

TV100 yayınında konuşan Sosyal Güvenlik Müşaviri İsmet Çetinkaya şu ifadeleri kullandı:

"İlk ikinci 6 ayın ilk 4 aylık verisi açıklamış oldu açıklanan rakamlarla beraber. Yani elimizde Temmuz ayı, Ağustos ayı, Eylül ayı ve Ekim ayı verileri var. Ve daha sonra önümüzdeki aydan itibaren Kasım ve Aralık açıklanacak. Bunlar da açıklandıktan sonra yani 3 Ocak 2026'daki son enflasyon verisi açıklandıktan sonra o zaman her şey netleşmiş olacak. Ancak şu andaki elimizdeki verilere göre ve tahmini verilerimize göre enflasyon verisi ve memur emeklisi SSK ve Bağkur emeklileri ne kadar alacak? SSK ve Bağkur emeklileri şu anda ilk 4 aylık enflasyon farkına nazaran 10.25'lik bir enflasyon farkı zammını hak etmiş vaziyette. Bu her ne kadar ceplerine, banka hesaplarına yansımasa da şu anki verilere göre istihkaklarına yazılacak. 3 Ocak'taki son 2 aylık enflasyon verisi de açıklanınca. Memur ve memur emeklisi şu anda yüzde 16.55. Bunun yükseklik sebebi ise 8. toplu sözleşme görüşmelerinde yüzde 11'lik ilave zam, toplu sözleşmelerden çıkmıştı. Bu da yüzde 11'lik toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı yüzde 5'lik ilave edildi. Bu da toplamda yüzde 16.55'e tekabül ediyor. Tabii ki bu 3 Ocak 2026'da son enflasyon verisi açıklandığı zaman tahmini olarak konuşmak gerekirse bu rakamların üzerine yüzde 3,5 seviyelerinde bir ilave enflasyon farkı daha eklemek gerekir diye düşünüyorum. Bu da SSK Bağkur emeklileri için de yaklaşık yüzde 14 - 15 yıl sonu enflasyon farkı zammı olur. Memur memur emeklileri için de yaklaşık olarak yüzde 19 -19,5 seviyelerinde olur diye söyleyebiliriz açıkçası"

SEYYANEN ZAM GELİR Mİ? REFAH PAYI GELİR Mİ?

Son 2-3 yıldır bir seyyanen zam bekleniyor. Bekliyoruz. Olması gerektiğini de söylüyoruz. Bunu hükümet yetkilileri, devlet yetkilileri de biliyor. Vatandaş da böyle bir talebi var. Şu anda en düşük emekli maaşı 16.881 TL ile hiçbir şey yapılamayacağının da herkes maalesef farkında. Bu dönemde ben açıkçası bir seyyanen ya da bir refah payı ilave gelebileceğini düşünmüyorum"

A Para yayınında konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Emre Gülşen şu ifadeleri kullandı:

"Biliyorsunuz ki TÜİK her ayın 3'ünde bir önceki aya ilişkin enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaşıyor. Ekim ayının enflasyon verisini paylaştı. Yüzde 2,55 oranında ekim ayı enflasyonumuz geldi. Tabii bu emeklilerimiz, memur ve memur emeklilerimiz için önemli bir veri. Çünkü enflasyon verisine dayalı ücret artışı alıyorlar. SSK ve Bağ-Kur emeklilerimiz, 6 aylık enflasyon verisine istinaden direkt olarak 6 aylık enflasyon oranında ücret artışı alıyorlar. 4 aylık enflasyon verisi de belirlenmiş oldu. Yüzde 10,25 oranında ücret artışını ceplerine koymuş oldular. Böylelikle en düşük SSK ve Bağkur emekli aylığı 16 bin 881 TL'den 18 bin 611 TL'ye çıkmış oldu. Tabii yine kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verileri de kritik. Bu veriler geldiği zaman da net bir rakam ortaya çıkmış olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ama geçtiğimiz yıla ilişkin enflasyon verilerini dikkate aldığımız zaman bir rehber tahmin çıkmış oluyor karşımıza. Çünkü yılın son aylarında son çeyreğinde diyelim genellikle enflasyon oranları artık düşmüş oluyor. Çünkü bütçeler oluşturulmuş, işte vergi oranları zaten herhangi bir artış yapılmayacağından dolayı harçlar da belli olduğundan dolayı herhangi bir son çeyrekte ücret artışları olmadığından enflasyonda düşüş yaşanmaya başlıyor. Böylelikle geçtiğimiz yılları da referans aldığımızda açıkçası kasım ayında genel olarak aylık bazda kasım ayının yüzde 2 oranında geleceğini tahmin ediyoruz. Aralık ayının da yüzde 1,5 oranında geleceğini tahmin ediyoruz. Böylelikle yıl sonunda eğer bu tahminlerimize göre bir enflasyon oranı gelirse SSK ve Bağkur emeklilerimizin alacak olduğu ücret artışı da yüzde 10,25'ten yüzde 14 bandına çıkacaktır. Böylelikle en düşük emekli aylığı da 19 bin - 19 bin 500 TL arasında değişkenlik gösterecektir"