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En düşük emekli maaşı için tek formül kaldı! Şimşek imzaladı, Kabine sonrası en güçlü seçenek ortaya çıktı: Yüzde 16'lık zam, 14 bin 500 TL maaş!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
07.01.2025 06:52
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Emekli maaş zammı artacak mı? Emekli 2025 maaşları ne kadar olacak, ne kadar zam alacaklar? soruları yanıt buldu, milyonlarca emeklinin 2025 yılının ilk 6 ayı için alacağı zam oranları netleşti, gözler en düşük emekli aylığına çevrildi. Herkes "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" sorusuna yanıt ararken; artık kulislerde tek bir senaryonun kaldığı konuşuluyor. İşte 2025 en düşük emekli maaşı için masadaki en güçlü formül...

En düşük emekli maaşı için tek formül kaldı! Şimşek imzaladı, Kabine sonrası en güçlü seçenek ortaya çıktı: Yüzde 16'lık zam, 14 bin 500 TL maaş!

En düşük emekli aylığı artacak mı? 2025 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Yeni yıla girilmesiyle birlikte artık akıllarda sadece bu sorular kaldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in dün akşam imzaladığı kararla , sözleşmeli personel, memur ve memur emeklilerine yüzde 11,54 oranında zam yapılması kesinleşirken; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine toplantısından da SSK ve Bağ-Kur emeklisine 'refah payı' çıkmadı. Milyonlarca emekli şimdi gözünü 'En düşük emekli maaşına' çevirirken; hükümetin de düzenleme için düğmeye bastığı belirtildi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Hem Cumhurbaşkanı Yardımcısı, hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, 12 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının artırılması için çalışma yapıldığını duyurmuştu.

EN GÜÇLÜ SENARYO: 14 BİN 500 TL!

Bir süredir üzerinde konuşulan düzenleme için gözler Meclis'e çevrildi. Ankara kulislerinde öne çıkan en güçlü senaryoya göre en düşük emekli aylığına 14 bin 500 TL olabilir.

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BAŞKA BİR SEÇENEK VAR MI?

SSK ve Bağ-Kur ile memur emeklisi arasındaki zam farkının yüzde 15,75 oranına eşitlenmesi de seçenekler arasındaydı.

BAKAN ŞİMŞEK İMZALADI, MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI NETLEŞTİ

Ancak dün akşam saatlerinde Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzaladığı kararla birlikte memur ve memur emeklisinin alacağı zam netleşti. Böylelikle Ankara kulislerinde öne çıkan tek bir zam oranı kalmış oldu.

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'REFAH PAYI' UMUDU PEK KALMADI

Zam oranının refah payı verilerek artırılacağı hatta yüzde 15,75'lik zammın yüzde 20'ye tamamlanması da dile getiriliyordu. Ancak dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen yılın ilk kabine toplantısında bir karar çıkmadı. Ekonomi yönetiminin de yüzde 20'lik bir zamma sıcak bakmadığı belirtiliyordu.

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YÜZDE 16'LIK ZAM GÜNDEMDE

Masada farklı senaryoların olduğunu söyleyen Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem de ATV Haber'e yaptığı açıklamada "Eğer 6 aylık enflayon farkı yani, yüzde 15,75 uygulanırsa, ki Temmuz'da bununun üzerinde yüzde 25'lik bir artış yapılmıştı, en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL olacaktır. Ancak 14 bin 500 TL'ye tamamlamak gibi bir durum olursa da o zaman zam oranı yüzde 16'ya çıkıyor" diye konuştu.

GÖZLER MECLİS'E ÇEVRİLDİ

Ankara'daki en güçlü senaryonun gerçekleşmesi içinse Meclis düzenlemesi gerekiyor. Meclis'e sunulacak teklifin yasalaşması sonrası zamlı maaşların Ocak ayına yetişmesinin planlandığı iddia ediliyor.

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Zam en düşük emekli maaşı emekli maaşı 2025
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