En düşük emekli maaşı için yeni formül: Kriter getirilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti'nin Sapanca kampında ekonominin masaya yatırıldığı, en düşük emekli maaşına aile destek formülüyle çözüm getirileceği öğrenildi. Konut ve kira fiyatları ve KOBİ'lerin finansmana erişiminin de öne çıkan başlıklar olduğu öğrenildi.

TGRT Haber'de yer alan habere göre; AK Parti'nin Sapanca kampında ekonomik değerlendirmeler öne çıktı. Emekli maaşları, konut ve kira fiyatları, KOBİ'lerin finansman ihtiyacının konuşulduğu aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kampın ilk günü milletvekilleriyle birebir görüşmeler yaptığı, kabine üyeleri ve teşkilatlarla da bir araya geldiği belirtildi. Kamp gündeminde ekonominin ağırlıklı yer tuttuğu kaydedildi.

GELİR TAMAMLAYICI AİLE DESTEK SİSTEMİ

Hazine ve Maliye Bakanının hükümetin bakış açısını paylaştığı, emekli ve dar gelirlilerin beklentilerini gelir tamamlayıcı aile destek sistemi ile çözmeyi planladıklarını aktardığı belirtildi. Buna göre; yeni sistemde hanedeki kişi başı gelire bakılacağı kaydedildi. Örneğin hanede kişi başı gelir için asgari ücretin 3'te 2'si gibi bir kriter getirileceği aktarıldı. Eğer o hanede kişi başı gelir bunun altında kalırsa destek verileceği, böylece sürekli en düşük emekli maaşı düzenlemesine gidilmeyeceği belirtildi.

Konut ve kira fiyatlarına sosyal konut projelerini yaygınlaştırarak çözüm üretileceği kaydedilirken KOBİ'lerin finansmana erişimi ve istihdamın korunması için de yeni adımlar atılacağı aktarıldı.