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En düşük emekli maaşına zam için tarih verildi! AK Parti kulisleri tek rakamı konuşuyor... Dul ve yetim aylıklarında tablo belli oldu

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
31.12.2024 07:43
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2024'ün son gününe girilirken milyonları zamlı maaşı heyecanı sardı. Memur, emekli, özel sektör, dul, yetim 7'den 70'e herkes 2025 zamlı maaşları için geri sayıma başladı. Asgari ücretin ardından gözler en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? sorusunun yanıtına çevrilmişti. Milyonları etkileyecek tarih belli oldu. Öte yandan AK Parti kulisleri de en düşük emekli maaşı için tek rakamı telaffuz etmeye başladı. Yeni yılın ilk günleriyle beraber en düşük emekli maaşı için kritik tarih de netleşti.

En düşük emekli maaşına zam için tarih verildi! AK Parti kulisleri tek rakamı konuşuyor... Dul ve yetim aylıklarında tablo belli oldu

3 Ocak Cuma günü aralık ayı enflasyon oranları belli olacak. Milyonları etkileyecek kritik verilerin ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin son altı aylık enflasyona göre alacakları zam da netleşecek. Emeklilere yüzde 16-17 oranında bir zam yapılacağı tahmin edilirken ayrıca bir refah payı eklenmesi zayıf ihtimal olarak değerlendiriliyor. Asıl merak edilen ise şu anda 12 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığında yapılacak artış... Bu konuda farklı görüşler gündeme gelirken, hükümet cephesindeki değerlendirmeler, rakamın 14 bin-14 bin 500’ü aşmayacağı yönünde. AK Parti’de ise en düşük emekli aylığının 14 bin 200 lira olacağı tahmini yapılıyor.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ALAN EMEKLİ SAYISI 4 MİLYON

Şu anda 4 milyona yakın emekli ‘en düşük emekli aylığı’ kategorisinde yer alıyor. Bu kişilerin 2 milyon 50 bininin maaşı, 10 bin 700 lira ve altında. Yani, maaşı 12 bin 450 lira olanın da maaşı 12 bin 500’e; 7 bin 400 lira olanın da maaşı 12 bin 500’e tamamlanıyor. Bu nedenle en düşük aylıkta yapılacak artıştan kaç kişinin yararlanacağı ve bütçeye maliyeti rakamın belirlenmesinde etkili olacak.

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SON KARAR CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN

Bu konuda yapılacak etki analizi çalışmasından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a alternatifli bir tablo ve bütçeye getirecek maliyeti içeren bir çalışma sunulacak. Son kararı da ekonomi kurmayları ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Kulislerde, maaşları 12 bin 500 liraya tamamlananların maaş artışının, kök maaş üzerinden değil, 12 bin 500 lira üzerinden yapılmasına yönelik öneri de tartışılıyor. Bu öneri kabul görürse, kök maaşı 7 bin 400 lira bile olsa, en düşük emekli aylığı olan 12 bin 500 lira baz alınarak, 6 aylık enflasyon oranında artış gündeme gelecek. Böylece, şu anda 3 milyon 718 bin emeklinin 12 bin 500 lira olan emekli aylığı, 14 bin 500 liraya kadar çıkabilecek.

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7 OCAK'TAN SONRA NETLEŞECEK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, TBMM 7 Ocak tarihine kadar çalışmalarına ara verdiği için, en düşük emekli aylığında yapılacak artışla ilgili kanun teklifi de bu tarihten sonra gündeme gelecek. AK Parti grubu tarafından hazırlanacak torba teklifte, en düşük emekli aylığındaki artışın yanı sıra işverene 2025 yılı için verilecek bin liralık asgari ücret desteğine ilişkin düzenleme de yer alacak.

DUL VE YETİM AYLIKLARI NE KADAR OLACAK?

Öte yandan 4 milyon 301 bin dul ve yetimin zammını da belirleyecek. Sözcü'de yer alan habere göre en düşük emekli aylığı üzerinden aylık bağlanmış olan dul eşlere 9.375 TL, yetimlere 3.125 lira ödeniyor. Emekliye yüzde 17 zam yapılması halinde en düşük emeklinin dul eşine 1.594 lira, yetime 531 lira zam verilecek. Emeklinin dul eşine, aylığa hak kazanmış yetim çocuğu yoksa esas aylığın yüzde 75’i bağlanıyor.

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EMEKLİYE YÜZDE 17 ZAM YAPILIRSA...

Yetim çocuk da varsa dul eşin oranı yüzde 50’ye düşüyor, yetime de emekli aylığının yüzde 25’i bağlanıyor. 12.500 liralık en düşük emekli aylığı üzerinden dul eşe, eğer aylık alan yetim yoksa 9.375 lira, yetim varsa dul eş 6.250 lira, yetime 3.125 lira veriliyor. Kök aylığı 15 bin lira olan emeklinin dul eşi ise en az 7.500 lira, en çok 11.250 lira ile geçiniyor. Bu emeklinin yetim çocuğu da 3.750 lira alıyor. Emekli zammının yüzde 17 civarında gerçekleşmesi durumunda dul eşin yeni aylığı en az 8.775 liraya, en çok 13.163 liraya yükselecek. Yetimin aylığı ise 638 lira artarak 4.388 lira olacak.

MEMUR VE EMEKLİYE YÜZDE 13 ZAM VERİLİRSE...

Memur ve emeklisine ise yüzde 13 zam verilmesi durumunda en düşük emekli aylığı bağlanmış memurun dul eşinin (yetim yoksa) aylığı 13.190 liradan 14.905 liraya, yetim varsa 8.793 liradan 9.937 liraya çıkacak. Yetimin aylığı ise 572 lira artarak 4.397 liradan 4.968 liraya yükselecek.

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Zam Dul Yetim Aylığı emekli en düşük emekli maaşı
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