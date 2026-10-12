En düşük emekli maaşında 5 senaryo: 23 bin 552 TL için yeni rakam

SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak zammına kilitlenmiş durumda. Enflasyon verilerinin ay ay açıklanmasıyla beraber Ocak 2027 maaş zammı için hesaplamalar da şekillenmeye başlıyor. Son olarak TÜİK'in eylül enflasyonunu açıklamasıyla beraber 3 aylık enflasyon farkı da ortaya çıktı. Emekli maaş zammı için geriye 3 aylık veri kaldı.

EYLÜL ENFLASYONU YÜZDE KAÇ OLDU?

Eylül enflasyonu yüzde 1,84, ağustos enflasyonu yüzde 1,84 ve temmuz enflasyonu yüzde 1,78 olarak açıklandı.

EMEKLİ MAAŞI İÇİN 3 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

Temmuz, Ağustos ve Eylül enflasyon verilerine göre 3 aylık enflasyon farkı yüzde 5,57 oldu. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak 2027 zammında şimdiden yüzde 5,57'lik oran kesinleşti. Ocak 2027 emekli maaşı zammı için son oran 3 aylık enflasyon verisinin daha açıklanmasıyla beraber kesinleşecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşında artış olması için yasal düzenleme gerekiyor. Eğer en düşük emekli maaşına, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak maaş zammı kadar zam yapılırsa en düşük emekli maaşının ne kadar olabileceği de hesaplanabiliyor.

Bu senaryoya göre en düşük emekli aylığında 3 aylık enflasyon farkının eklenmiş haliyle 24 bin 864 TL rakamı ortaya çıkıyor.

MASADAKİ ZAM SENARYOLARI

Sabah'ta yer alan habere göre; emekli maaşına yapılacak zam için yıl sonu enflasyon tahminleri önemli ipuçları veriyor. İşte 5 senaryo üzerinden beklentiler:

1. SENARYO

TCMB yıl sonu TÜFE beklentisini yüzde 26'dan yüzde 28'e yükseltmişti. TCMB'nin yıl sonu beklentisi gerçekleşirse 6 aylık enflasyon yüzde 8,70 olacak.

2. SENARYO

OVP'de 2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 28,4 olarak öngörülmüştü. OVP'ye göre 6 aylık enflasyon yüzde 9,04 olarak hesaplanıyor.

3. SENARYO

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,61'e yükselmişti. Piyasa katılımcıları ise yüzde 10,07 artış bekliyor.

4. SENARYO

AA Finans'ın Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması ise yüzde 29,66 olmuştu. Buna göre 6 aylık enflasyon yüzde 10,11 olacak.

5. SENARYO

Finansal Kurumlar Birliği'nin Ekonomik Görünüm Endeksi araştırmasına göre ise yıl sonu enflasyon yüzde 30,39 olacak. Buna göre 6 aylık TÜFE yüzde 10,73 olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN YENİ RAKAM HESAPLARI

En düşük emekli maaşına bu senaryolar çerçevesinde bir zam yapılması durumunda ortaya çıkacak yeni rakamlar şu şekilde hesaplanıyor:

Mevcut maaş: 23.552 TL

TCMB tahminine göre: Yüzde 8,7 zamlı 25.601 TL

OVP tahminine göre: Yüzde 9,04 zamlı 25.681 TL

Piyasa tahminine göre: Yüzde 10,06 zamlı 25.921 TL

AA finans tahminine göre: Yüzde 10,11 zamlı 25 bin 933 TL

FKE tahminine göre: Yüzde 10,73 zamlı 26 bin 79 TL