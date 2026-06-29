En düşük emekli maaşında kulislerin konuştuğu rakam

Milyonlarca emeklinin beklediği temmuz zammı için geri sayım sürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Temmuz Cuma günü saat 10.00'da açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin alacağı zam oranı kesinleşecek. Kulislerde ise en düşük emekli maaşına ilişkin rakamın büyük ölçüde netleştiği belirtiliyor.

Yüksek enflasyon nedeniyle alım gücü gerileyen emekliler, açıklanacak enflasyon verisine odaklanmış durumda. Ekonomi yönetiminin tavsiyesi doğrultusunda bu yıl da emeklilere "refah payı" verilmesinin gündemde olmadığı ifade edilirken, zam oranının yalnızca enflasyon farkı üzerinden belirleneceği konuşuluyor.

TEMMUZ ZAMMININ YÜZDE 18'İ AŞMASI BEKLENİYOR

İlk 5 aylık enflasyon verileri doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 16,60'lık zam kesinleşmiş durumda. Ekonomistlerin haziran ayı enflasyonu beklentisi ise yüzde 1,30 ila 1,40 aralığında bulunuyor. Bu tahminlerin gerçekleşmesi halinde temmuz ayında emeklilere yapılacak zam oranının yaklaşık yüzde 18,20 seviyesine ulaşması bekleniyor.

Mevcut düzenlemeye göre bu artış yalnızca emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak. Bu nedenle halen 20 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşının artırılabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yeni bir yasal düzenleme yapılması gerekiyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN HAZIRLIK TAMAMLANDI İDDİASI

Kulis bilgilerine göre iktidar, en düşük emekli maaşına ilişkin düzenleme için yasal hazırlıklarını tamamladı. TÜİK'in açıklayacağı nihai enflasyon oranının, en düşük emekli maaşına yapılacak artış için de doğrudan TBMM'ye sunulacağı öne sürülüyor.

Beklentilere paralel olarak enflasyonun yaklaşık yüzde 18,20 seviyesinde gerçekleşmesi halinde, halen 20 bin TL olan en düşük emekli maaşının yaklaşık 23 bin 650 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

YÜSEK ZAM BEKLENTİSİ GELECEK YILA KALDI

Kulislerde konuşulan değerlendirmelere göre, emeklilere yönelik daha kapsamlı maaş artışlarının gelecek yıl uygulanması planlanıyor. İddialara göre, seçim ekonomisi kapsamında uzun süredir beklenen daha yüksek zamların gelecek yıldan itibaren devreye alınması öngörülüyor.