En düşük emekli maaşında rakam belli oldu: Meclis'e sunuldu

Milyonlarca emekli ve memur bugün TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine kilitlenmişti. Emekli zammı 17,76 olurken memur zammı ise 13,52 olmuştu. Bir yandan da en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı merak ediliyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 23 BİN 552 TL OLUYOR

Son gelişmeye göre; AK Parti’nin hazırladığı en düşük emekli maaşıyla ilgili kanun teklifi Meclis’e sunuldu. Buna göre en düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL oluyor.

Milyonlarca emekli ve memurun merakla beklediği haziran enflasyonu TÜİK tarafından bugün (3 Temmuz 2026 Cuma) saat 10.00'da açıklanmıştı. Haziran enflasyonu yüzde 0,99 olurken emekli, memur ve memur emeklisinin alacağı zamlı maaş da kesinleşmişti.

Buna göre SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında yüzde 17,76 artış gerçekleşti. Yılın ilk altı aylık döneminde enflasyon yüzde 17,76 olurken bu orandan kaynaklı olarak ilave yüzde 6,52 artışla birlikte, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere yüzde 13,52 artış yapıldı.

Diğer yandan en düşük emekli maaşı için yasal düzenleme gerekiyordu. Bu nedenle milyonlarca emekli halen 20 bin TL olan en düşük emekli maaşının ne kadar olacağına kilitlenmişti.