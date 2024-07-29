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En düşük emekli maaşından kamu görevlisi ikramiyelerine... Meclis milyonlarca kişiyi ilgilendiren kararları peş peşe aldı: Her ay 641 lira ek ödeme yapılacak

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
29.07.2024 09:31
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Meclis’ten milyonların gelirini ilgilendiren düzenlemeler peş peşe geçti. En düşük emekli maaşı 12.500 TL oldu. Çalışan emekliye prim desteği son buldu. Kamu görevlileri için de son dakika gelişmesi yaşandı. Alınan karara göre bugünkü karşılığı 641,81 TL olan ikramiyeden sendika üyesi olan tüm kamu görevlileri yararlanacak. Ödeme her ay yapılacak. Şimdi ise gözler Resmi Gazete’de.

En düşük emekli maaşından kamu görevlisi ikramiyelerine... Meclis milyonlarca kişiyi ilgilendiren kararları peş peşe aldı: Her ay 641 lira ek ödeme yapılacak

TBMM Genel Kurulu’nda dün gece kabul edilen kanunla en düşük emekli aylığı 10.000 TL’den 12.500 TL’ye çıkartıldı. Temmuz ayında yapılan yüzde 24,73 zam uygulandıktan sonra ek ödeme dahil kök aylığı 12.500 TL’nin altında kalan emeklilere 12.500 TL ödenecek. Temmuz ayına ilişkin farklar da hesaplarına yatırılacak.

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EMEKLİ ÇALIŞANLAR İÇİN RESMİ GAZETE BEKLENİYOR

Emekli olduktan sonra aynı işyerinde çalışmaya devam edenler için sağlanan işveren priminde 5 puan indirim uygulaması sona erecek. İşçilerin brüt ücretlerinin yüzde 2’si oranında işverenden kesilen kısa vadeli sigorta kolları primi yüzde 2,25’e çıkartılacak. Primlere ilişkin değişiklikler, kanunun Resmi Gazete’de yayımını izleyen ay başından geçerli olacak. Kanun 31 Temmuz’a kadar yayımlanırsa Ağustos ayından geçerli olacak. Kanunun Resmi Gazete’de yayımlanması Ağustos ayına sarkarsa prim değişiklikleri Eylül ayından geçerli olarak uygulanacak.

TÜRK LİRASI (296)

TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİNDE EŞİTLİK

Kanunun TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri sırasında kritik son dakika değişiklikleri yapıldı. Kamu görevlilerine her ay 707 gösterge karşılığı toplu sözleşme ikramiyesi ödenecek. Bugünkü karşılığı 641,81 TL olan ikramiyeden sendika üyesi olan tüm kamu görevlileri yararlanacak.

Kamu görevlilerine verilen toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanma koşulunu hizmet kolunda yüzde 1 barajını aşan sendikalarla sınırlayan toplu sözleşme hükmü Danıştay tarafından iptal edilince kanun çıkartılarak, baraj koşulu da yüzde 2’ye yükseltilmişti. Ancak Anayasa Mahkemesi ocak ayında verdiği kararla, düzenlemeyi Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti.

Kanun teklifinin Plan Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri sırasında yüzde 1 barajını aşan sendika üyesi memurlara toplu sözleşme ikramiyesi ödenmesine ilişkin madde eklendi. Muhalefetin itirazları üzerine Genel Kurul’da değişiklik yapıldı. Buna göre, halen yürürlükte bulunan toplu sözleşme ile belirlenen 707 gösterge karşılığı ikramiyeden sendika üyesi olan tüm memurlar yararlanacak. Sadece sendika üyesi olmayan memurlar ikramiyeden yararlanamayacak.

Kanunun Resmi Gazete’de yayımını izleyen tarihten itibaren sendika üyesi tüm memurlara 2024 yılı için her ay 641,81 TL ödeme yapılacak.

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YÜKSEK YARGIYA MAAŞ ZAMMI AYARI

Habertürk’te yer alan habere göre geçen yıl yaşanan Yargıtay ile Anayasa Mahkemesi arasındaki gerilimin sebepleri arasında gösterilen yüksek yargı organlarındaki maaş zammı yeniden düzenlendi. AYM, yüksek yargı organlarında görev yapan hakim ve savcılar ile diğer hakim ve savcıların ek tazminatları arasında farka yol açan kanun maddesini iptal etmişti. Yeni yasal düzenleme için tanınan süre 30 Temmuz 2024 Salı günü yürürlüğe girecek.

Kanunun dün geceki görüşmeleri sırasında kabul edilen önerge uyarınca, Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Yargıtay Birinci başkanvekilleri, Danıştay başkanvekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili, Yargıtay ve Danıştay daire başkanları ile Yargıtay ve Danıştay üyelerinin ek tazminatı iptal edilen düzenlemede olduğu gibi 40.000 gösterge olacak. Söz konusu yargıç ve savcıların göstergesi daha önce 15.000’den 40.000’e çıkartılırken kapsam dışı bırakılan Adalet Bakanlığı Müsteşarı da 40.000 gösterge kapsamına alındı. Bu kişilere yeni maaş katsayısı üzerinden aylık 36.311,84 TL ek tazminat ödenecek.

AYM’nin iptal ettiği düzenleme sırasında kapsam dışı bırakılan diğer hakim ve savcılar da kademeli tazminat artışından yararlanacak. Kıstas aylığı yüzde 86 olan birinci sınıf hakim ve savcıların ek tazminat göstergesi 15.000’den, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu ile Hakimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulunda fiilen görev yapan müfettişlerin ek tazminat göstergesi de 30.000’den 35.000’e çıkartıldı. Bu gruptaki hakim ve savcılar aylık 31.772,86 TL ek tazminat alacaklar. Daha önce söz konusu hakim ve savcıların ek tazminatı sırasıyla 13.616,94 TL ve 27.233,88 TL idi.

Diğer birinci sınıf hakim ve savcıların göstergesi 30.000’e (27.233,88 TL), birinci sınıfa ayrılmış hakim ve savcıların göstergesi 26.000’e (23.602,70 TL), diğer hakim ve savcıların göstergesi ise 22.500’e (20.425 TL) yükseltildi.

Bu kapsamdaki hakim ve savcılardan Anayasa Mahkemesinde görev yapanlara ödenen aylık ek ödenek ve Uyuşmazlık Mahkemesinde görev yapanlara verilen ödenek ile söz konusu ek tazminattan yalnızca biri veya yüksek olanı ödenecek.

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EMEKLİ KIZILAY PERSONELİNE MÜJDE

Bazı istisnalar hariç emeklilerin kamu kurumlarında çalışması yasak. Çalışabilmeleri için emekli aylıklarını kestirmeleri gerekiyor.

2021 yılında çıkartılan kanunla Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı, Türkiye Kızılay Derneği, Yeşilay Cemiyeti ve Yeşilay Vakfı’nda emekli personelin emekli aylıkları kesilmeden çalışmalarına izin verildi. Daha sonra Antalya Diplomasi Forumu ile Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı da bu kapsama dahil edildi.

Anayasa Mahkemesi haziran ayında bu düzenlemeyi iptal etti. AYM’nin iptal kararı üzerine 14 Haziran’dan itibaren söz konusu vakıflarda çalışan emekli personele iki seçenek sunuldu. İsteyen çalışmayı bırakıp emekli oldu, isteyen personel ise emekli aylığını iptal ettirip çalışmaya devam etti.

Kanunda yapılan düzenlemeyle sadece Kızılay Derneği ile derneğe ait veya bağlı işletmelerde çalışan emekli personele aylığı kesilmeksizin çalışmaya devam etme hakkı tanındı. Kızılay’da 14 Haziran’dan itibaren emekli aylığını kestirerek çalışmaya devam eden personel, kanun yürürlüğe girdikten sonra tekrar emekli aylığı bağlanması için başvuruda bulunabilecekler.

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Toplu Sözleşme
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