En düşük emekli maaşının açıklanma anına muhabirin sorusu damga vurdu! 'Adaletsizlik yok mu?' sorusuna AK Partili Güler'den yanıt

3 Temmuz'dan bu yana başlayan geri sayım sona erdi ve en düşük emekli maaşı alanlar yeni maaşlarını öğrendi. Ocaktan bu yana 10 bin lira olan en düşük emekli maaşı önümüzdeki 6 ay için 12 bin 500 lira olarak belirlendi. Yeni kararının açıklanma anında bir muhabirin sorusu ise sosyal medyaya damga vurdu.

"ADALETSİZLİK YOK MU?"

Uzun süredir tartışma konusu olan en düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira olarak belirlendi. Ancak bu emeklilere seyyanen yapılmadı. Sadece 10 bin lira alanları ilgilendiren kararın ardından maaşı zaten 12 bin 500 lira olan emekliler yine aynı maaşı almaya devam edecek. Bunun üzerine toplantıda bir muhabir Güler'e, "Ödediği primlere göre 12.500 TL emekli maaşı alan emekliler 12.500 TL almaya devam edecek. Burada bir adaletsizlik yok mu? Bütün emeklilere seyyanen 2.500 TL verilse daha adil olmaz mıydı?" sorusunu yöneltti.

BÜTÇE VURGUSU

Güler bu soruya, 'bütçemizin büyüklüğü belli' yanıtını verirken bu anlar sosyal medyada bir anda gündem oldu.